UAEH ortalece el aprendizaje de lenguas

Jornadas Académicas del Centro Internacional de Lenguas

Por medio del Centro de Lenguas (CeL), la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), inauguró las actividades del Congreso de la International Materials Development Association (MATSDA) y las Jornadas Académicas del Centro Internacional de Lenguas (CIL). El encuentro reunió a docentes, investigadores, escritores, editores y estudiantes de posgrado de distintos países con el objetivo de impulsar reflexiones acerca del desarrollo de materiales destinados al aprendizaje de idiomas.

Durante el acto protocolario, la coordinadora del CIL, María Isabel Gutiérrez Téllez, expresó que albergar un encuentro de esta naturaleza representa una valiosa oportunidad para proyectar a la universidad como una institución que está abierta al diálogo internacional y a la generación de conocimiento. De igual manera, destacó que la vinculación con especialistas de alcance global es una gran manera de fortalecer el intercambio académico y también de favorecer la construcción de redes de colaboración en beneficio de la enseñanza de lenguas.

Previo a la declaratoria inaugural, Edward Amador Pliego, director del CeL, enfatizó que estos espacios resultan fundamentales para las y los docentes, debido a que promueven la actualización permanente de conocimientos y metodologías relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Amador Pliego agregó que la educación contemporánea exige adaptarse constantemente para que le pueda brindar al estudiantado herramientas pertinentes que le permitan responder a los desafíos de un mundo cada vez más interconectado.

Por su parte, el fundador y presidente de MATSDA, Brian Tomlinson, le agradeció a la casa de estudios por la hospitalidad brindada durante el encuentro. De igual manera, destacó que aprender una segunda lengua implica interactuar con nuevas culturas, por lo que resulta indispensable contar con materiales innovadores que favorezcan el crecimiento conjunto tanto del profesorado como del alumnado.

El ponente resaltó que MATSDA, asociación internacional que se dedicada al desarrollo de materiales para la enseñanza de lenguas, también ha impulsado durante más de tres décadas el intercambio entre investigadores, docentes, autores y desarrolladores de recursos didácticos. En ese sentido, subrayó que la realización de este congreso en la UAEH constituye un hecho relevante al celebrarse por primera vez en Latinoamérica.

Como parte del programa académico, el especialista impartió una conferencia en la que abordó el uso de textos escritos para facilitar la adquisición de una segunda lengua. A lo largo de la exposición explicó que poemas, anécdotas, relatos y otros tipos de textos permiten acercar al estudiantado al uso del lenguaje de forma accesible, al tiempo que estimulan el pensamiento crítico y fortalecen el interés por el aprendizaje.

Tomlinson indicó que los materiales para la enseñanza de lenguas pueden construirse tanto a partir de textos escritos, como de material oral, visual, mental, interactivos y multimodales, recursos que enriquecen la experiencia educativa y favorecen aprendizajes más significativos.

“El enfoque basado en texto favorece el crecimiento personal de las y los estudiantes al permitirles asumir un papel activo en su propio aprendizaje. Asimismo, fortalece la adquisición y el desarrollo del lenguaje, promueve una comunicación más efectiva y contribuye a una formación integral; además, brinda al profesorado la posibilidad de responder mejor a las necesidades del alumnado y explorar nuevas estrategias de enseñanza”, concluyó.