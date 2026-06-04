Diario de aterrizaje: volver nunca significa regresar al mismo lugar

Hay libros que se leen rápido pero permanecen mucho tiempo en la memoria. Diario de aterrizaje, de Laura Ortiz Gómez, es uno de ellos.

Escrito originalmente para el catálogo de diarios íntimos de la editorial argentina Bosque Energético, este breve volumen recoge el regreso de la autora a Colombia después de siete años viviendo en Argentina. Lo que podría parecer una simple mudanza se convierte, en sus páginas, en una profunda exploración de la identidad, la pertenencia y las transformaciones que ocurren cuando una persona deja atrás una vida para construir otra.

Laura vuelve a su país sintiéndose extranjera en espacios que alguna vez fueron familiares. Observa, pregunta y redescubre su entorno con la curiosidad de una niña, cuestionando las palabras, los silencios y las particularidades de un lenguaje que creía conocer. Esa mirada fresca y vulnerable es uno de los mayores aciertos del libro: la autora logra transmitir la extrañeza de regresar a casa y descubrir que el cambio no está únicamente en los lugares, sino también en quien vuelve.

A través de entradas breves y honestas, la narradora reflexiona sobre la relación con su madre, sobre un hombre al que identifica simplemente como G., y sobre el amor como una forma de mirar el territorio propio con nuevos ojos. Porque en Diario de aterrizaje el retorno no es únicamente geográfico; también es emocional. Laura regresa enamorada, deseosa de compartir su tierra con otra persona, y en ese gesto encuentra una nueva manera de relacionarse con sus raíces.

El libro destaca por la sinceridad de su voz. No busca ofrecer respuestas definitivas sobre la migración, la identidad o el hogar. Por el contrario, abraza las contradicciones y las incertidumbres que acompañan a quienes han vivido entre distintos países y versiones de sí mismos.

Con una escritura íntima, delicada y profundamente humana, Diario de aterrizaje recuerda que volver nunca significa regresar al mismo lugar. Porque los espacios cambian, las personas también, y a veces el verdadero viaje consiste en aprender a reconocer a quien somos después del regreso.

Una lectura breve, conmovedora y honesta que deja resonando una pregunta universal: ¿qué ocurre cuando finalmente volvemos a casa y descubrimos que ya no somos los mismos?