Hallan más documentos sobre la etapa de Cervantes como recaudador en el sur de España

Escritor. Miguel de Cervantes.

Dos documentos de 1593 y 1594 localizados en el archivo histórico de la localidad de La Palma del Condado (Huelva, sur de España) ubican con precisión al escritor Miguel de Cervantes en pueblos de la zona como recaudador de impuestos.

En los dos documentos reza el nombre completo del autor de ‘El Quijote’, así como su cargo de recaudador, y uno de ellos se encuentra tan deteriorado que el investigador Bartolomé Miranda Díaz rehusó tocarlo siquiera hasta que certificó, consultando otra documentación histórica, que era más que probable el hallazgo del nombre.

Desde 1902 se conocía que Cervantes había recaudado impuestos en tierras de la provincia de Sevilla y Huelva, pero este hallazgo ubica con precisión al escritor en las localidades de Paterna del Campo y Bollullos Par del Condado en fechas concretas.

Y, según el investigador, arrojan información más interesante aún, puesto que amplían las fechas de posibles hallazgos de documentos cervantinos en archivos históricos de estas comarcas, donde estuvo entre 1593 y 1594.Miguel de Cervantes (1547-1616) esta considerado como una de las máximas figuras de la literatura española.

Además de ‘El Quijote’, es autor de “Novelas ejemplares”, “Viaje al Parnaso”, “Los baños de Argel” o “Los trabajos de Persiles y Segismunda”, entre otras.