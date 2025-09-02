Mircea Cărtărescu, Premio Internacional de las Letras ‘Exlibris’en España

Premio. El autor rumano Mircea Cărtărescu.

El rumano Mircea Cărtărescu, considerado como uno de los escritores más destacados de su país, reconocido por obras que han marcado la literatura contemporánea, recibirá el Premio Internacional de las Letras ‘Exlibris’ la ciudad española de Murcia (sureste).

El galardón será entregado el próximo 26 de septiembre en el marco de la octava edición de la Semana Internacional de las Letras ‘Exlibris’ de Murcia, que se presentó este martes.

El poeta, narrador y ensayista Cărtărescu tiene más de 30 volúmenes publicados y es considerado también un importante teórico del posmodernismo rumano.Su prosa puede ser integrada entre la literatura onírica y la literatura fantástica.

’Nostalgia’, ‘Cegador’, ‘Las Bellas Extranjeras’ o ‘El ojo castaño de nuestro amor’ son algunos ejemplos de una obra que ha recibido decenas de premios nacionales e internacionales.

Entre los galardones recibos, están el de la Unión de Escritores Rumanos, el de la Academia Rumana, el Premio Austriaco de Literatura Europea y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.Además, ha sido descrito por críticos literarios como un firme candidato al Premio Nobel de Literatura.

Según el director de ‘Exlibris’, Victorio Melgarejo, la feria, que se celebrará del 2 al 28 de septiembre, incluirá alrededor de 70 actos culturales distribuidos en diversos lugares de la ciudad.