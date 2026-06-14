Muralismo Queer

Argenetic Parte del Mural de Montenegro, La Industria, El Comercio y El Trabajo, ca1950-52; El Árbol de la Vida y su censura. Posada y los 41. Montenegro, Desnudo Masculino (Estudio de Tasso), 1942 y Las Bellas Artes, 1947. Cuatro dibujos de Aurora Reyes, entre 1930-45. (Fotos: Eduardo Egea y Wikipedia)

Roberto Montenegro (Guadalajara 1895-CDMX 1968), fue un ecléctico pintor revisado por Daniel Garza Usabiaga con más de 90 piezas y quien tuvo múltiples facetas estéticas como surrealista, retratista, ilustrador influenciado por el Art Decó o Aubrey Beardsley (1872-98), además de ser escenógrafo, editor, ilustrador, gestor y coleccionista curador de arte popular y re-descubrir a José María Estrada (1802-56) y Hermenegildo Bustos (1832-1907).

Esta exposición se centra parcialmente en la producción mural de Montenegro. En el cubo de las escaleras del Colegio de San Pedro y San Pablo, CDMX, pintó los importantes murales, Fiesta de la Santa Cruz, 1923-24, y Reconstrucción, 1931-33, donde a través de obreros de la construcción e intelectuales imagina el resurgimiento de México. Aun cuando realizó unos 20 murales, Montenegro fue desplazado por el arte épico y machista de Orozco, Siqueiros, Rivera y otros; a pesar de haber recibido de José Vasconcelos la primera comisión del Muralismo con El Árbol de la Vida, 1921-22; este censuró la obra, ya que Montenegro tuvo que sustituir a un vulnerable San Sebastián semidesnudo rodeado de mujeres, por un hombre con armadura.

La fascinación homo-erótica de Montenegro por el cuerpo masculino es de lo más relevante en esta curaduría. No incluido en esta expo, es José Guadalupe Posada, quien difundió grabados sobre la Redada de los 41, 1901, detención por la policia de homosexuales en una de sus fiestas, escándalo que según Carlos Monsivais les dió visibilidad y rechazo social e “inventó” la homosexualidad en México, (Letras Libres, 30Abr,2002). Uno de los organizadores del jolgorio, Antonio Adalid (1873-1939), tuvo en los 20’s un departamento, centro de reunión de prominentes homosexuales al que acudía Roberto Montenegro. Tampoco incluida, Aurora Reyes (1908-85) fue pionera feminista y la primera muralista de México quien indagó en sus dibujos instrospección femenina, cuerpo y deseo. Ambos artistas revelan la paradoja del Muralismo Nacionalista en anunciar alternativas artísticas, sexuales, políticas e intelectuales que nos definen como habitantes de la actual globalización urbana.

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