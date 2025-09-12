Ana Covarrubias es la nueva presidenta de El Colegio de México

Presidenta. doctora Ana Covarrubias Velasco.

La Junta de Gobierno de El Colegio de México (COLMEX) eligió hoy a la doctora Ana Covarrubias Velasco como presidenta de la institución para el periodo correspondiente de 2025 a 2030, la segunda mujer en asumir el cargo en más de 80 años de historia de la institución.

La decisión fue anunciada a través de un comunicado institucional firmado por las y los integrantes de la Junta de Gobierno de COLMEX presentes en la reunión: doctora Elena Azaola Garrido, doctora Ruth Gabriela Cano Ortega, doctora María del Rosario Cárdenas Elizalde, doctor Luis Raúl González Pérez, doctor Gonzalo Hernández Licona y la doctora Erika Gabriela Pani Bano.

Las otras dos candidaturas a la presidencia de la institución fueron las del doctor Raymundo Campos Vázquez, director del Centro de Estudios Económicos (CEE) y del doctor Vicente Ugalde Saldaña, profesor-investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA).

Ana Covarrubias Velasco, nueva presidenta de El Colegio de México, es doctora en Relaciones internacionales por la Universidad de Oxford, Gran Bretaña y profesora-investigadora en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de COLMEX desde 1995. Cuenta con una amplia experiencia en gestión educativa ya que fue coordinadora de las licenciaturas y directora del CEI, así como coordinadora general académica de El Colegio de México.

Es investigadora nivel III en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Sus áreas de especialidad son la política exterior de México y el multilateralismo regional; ha participado de manera constante en debates académicos y diplomáticos, nacionales e internacionales, con diversas universidades en América, Europa y Asia, además de impartir cursos y diplomados en el Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Su producción académica incluye artículos de investigación en revistas académicas nacionales e internacionales de alto impacto, así como libros especializados.

Con su nombramiento, la institución aspira a un futuro más plural, innovador y responsable socialmente, continuando con sus valores esenciales: excelencia académica; formación de alto nivel en ciencias sociales y humanidades; colaboración interdisciplinaria; pensamiento crítico y un profundo compromiso con la sociedad mexicana.

La doctora Ana Covarrubias Velasco iniciará su gestión el próximo 20 de septiembre y sustituirá en el cargo a la doctora Silvia Giorguli, primera mujer en presidir la institución quien concluye sus diez años al frente de COLMEX. La ceremonia de toma de posesión tendrá lugar el lunes 22 de septiembre a las 10 horas en la explanada de El Colegio de México, en la Ciudad de México, la cual será encabezada por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), maestro Mario Delgado Carrillo. Asimismo, se contará con la presencia de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

El Colegio de México es una institución pública, de carácter universitario, dedicada a la investigación y a la enseñanza superior en ciencias sociales y humanidades, una de las más destacadas en el mundo hispánico, por lo cual ha recibido numerosos reconocimientos desde su fundación en 1940 hasta el presente.