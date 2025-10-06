Colectivo Jajack Movement El colectivo coreano Jajack Movement presenta espectáculo multisensorial el próximo día 11, en el Centro Cultural del Bosque

Propuesta del Circuito Cervantino que se realiza gracias a la colaboración INBAL–FIC, podrá disfrutarse el próximo día 11

CECILIA HIGUERA ALBARRÁN

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México presentará en la Ciudad de México Samsara of Blossom, del colectivo coreano Jajack Movement, una de las propuestas internacionales más esperadas del Circuito Cervantino.

Ello, gracias a la colaboración del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Festival Internacional Cervantino (FIC), en su edición 53.

Bajo la dirección de Yumi Kim, Samsara of Blossom es una experiencia multisensorial que conjuga la filosofía ancestral de la Dinastía Joseon con la danza moderna y efectos visuales en 3D.

La obra explora el concepto de la reencarnación y la estética de las Yun-hwae-mae: flores de ciruelo hechas con cera de abeja, símbolo de la fuerza vital en la antigua corte real.

La obra se inspira en el filósofo Joseon, Kim Si-seup, cuyo texto Tam-Mae-Do, narra su viaje invernal en busca de la flor de ciruelo. Encontrarla simboliza un triunfo y una conexión con los cielos, sentimiento que Jajack Movement traslada poéticamente al escenario.

El colectivo, integrado por bailarines de diversas generaciones especializados en danza tradicional, se distingue por su desafío constante de crear un estilo de movimiento contemporáneo que integra diversos géneros, música aplicada y tecnología. Su objetivo es capturar la esencia de nuestro tiempo, mientras continúa perfeccionando su propio estilo de movimiento a través de un compromiso constante con el arte.

El público podrá disfrutar de esta fusión única de tradición y vanguardia el próximo sábado 11 del mes en curso, en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (CCB), de la Ciudad de México, a las 20 horas.

Posteriormente, en Guanajuato, la pieza se presenta el martes 14 y el miércoles 15 de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio del Estado.