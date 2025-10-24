Frankenstein de Guillermo del Toro estrena la sala Julio Bracho después de su renovación

Frankenstein

La Sala Julio Bracho forma parte del Centro Cultural Universitario de la UNAM y fue fundada el 14 de enero de 1982 al mismo tiempo que la Sala José Revueltas. El nombre que se le otorgó, es un reconocimiento póstumo al director Julio Bracho (1909- 1978), cineasta mexicano conocido por películas como el Monje Blanco, Distinto amanecer y Rosenda.

Recientemente la sala pasó por una renovación para la mejora tanto del sonido como de la imagen durante la cual se se cambio el proyector, la pantalla, las bocinas y las consolas.

El proyector nuevo es de láser última generación 4k, es decir que en comparación del tradicional que estaba anteriormente, ahora las películas tendrán un brillo más duradero, colores vivos y un mejor contraste.

Por su parte la experiencia sonora pasó de ser 5.1 envolvente a 5.7, lo que significa que actualmente tiene siete canales de sonido.

La película que estrenó el nuevo equipo fue la más reciente cinta de Guillermo del Toro, Frankenstein, basada en la reconocida novela de Mary Shelley publicada en 1818. La historia que juega con el deseo humano de poder gobernar por encima de todos, ha tenido una gran variedad de interpretaciones. La primera adaptación cinematográfica fue en 1910, con un cortometraje dirigido por J. Searle Dawley.

Si bien a lo largo de los años la forma físico que se la ha dado a la creatura del doctor Frankenstein, varía entre cada persona que pone su granito de imaginación, en el libro su apariencia es descrita de la siguiente manera:

“Su piel amarilla apenas cubría el conjunto de músculos y arterias que había debajo; su cabello era de un negro brillante y fluido; sus dientes de una blancura perlada; pero estas exuberancias sólo formaban un contraste más horrible con sus ojos llorosos, que parecían casi del mismo color que las cuencas blancas pardas en las que estaban colocados.”

Entre todas, la representación más común probablemente es la que está conformada por la piel verde y los dos pernos metálicos en el cuello. Los créditos de esta imagen, se los lleva el estudio cinematográfico Universal Pictures por su película de 1931.

Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenó en México el 23 de octubre, pero no es posible encontrarla en ningun cine comercial. Su distribución está siendo limitada de la misma manera que ha pasado con otras producciones de Netflix. En la pelea entre el streaming y la experiencia de ver una película en una sala con todos los beneficios que implica, muchos cineastas continúan defendiendo su postura para que sus proyectos no se estanquen con vistas exclusivas en la plataforma.

A continuación la lista de lugares donde se puede disfrutar de la película:

En la Ciudad de México

Cineteca Nacional Xoco

Cineteca Nacional de las Artes

Cineteca Nacional Chapultepec

Cine Tonalá

La Casa del Cine

Cinemanía

Sala Julio Bracho (CCU)

Museo Universitario del Chopo

Cinedot Azcapotzalco

Cine Linterna Mágica

Cinemas WTC

Autocinema Coyote Insurgentes

Autocinema Coyote Polanco

En el Estado de México:

Film Club Café

Cineteca Mexiquense

Cinedot Coacalco

Cinedot Los Reyes

Cinedot Ecatepec

Cinemas Plaza Mariana

Cineplex Atlacomulco

Cinestar San Mateo

Cinemas Lerma

Cinema Plaza Valle

Cine Xilotzin

Cineplex Ixtapaluca

En Aguascalientes:

Cinemas Krystal

Cinetop Aguascalientes

Sala Alternativa

Intercinemas Calvillo

En Zacatecas:

Capital Movie

En Baja California:

Cinedot Oasis Tijuana

Cineteca Tijuana

En Chiapas:

Cinemas Ocosingo

En Chihuahua:

Cinemas Delicias

En Coahuila:

Río Cinemas Alameda

Río Cinemas Cineplex Tec

Río Cinemas Sabinas

Citicinemas Torreón

En Colima:

Cinemas del Country

En Guanajuato:

Cinemubi Guanajuato

En Guerrero:

Cine Hidalgo

En Hidalgo:

Cinemas Ultra

Cineplex Ixmiquilpan

Cine Plaza Del Villar

Cineteca Tulancingo

Cinebox Tula

En Jalisco:

Cineteca FICG

Cinefórumro UDG

Cine+Lago

Cinemas Plaza San Javier

Cineplex Atotonilco

Cinery Plaza Sao Paulo

Cinematic Flim Ajijic

En Michoacán:

Cinelia Morelia

Teatro Emperador Caltzontzin

Cinemas Madero

En Morelos:

Cinedot Cuernavaca

Cinema Las Plazas

En Nayarit:

Nayalab

Cinema Guayabitos

Cinemac

En Nuevo León:

Cineteca Nuevo León

Cineplex Guadalupe

Epiceno Cinema

Elite Cinema

Río Cinema Cuauhtémoc

En Oaxaca:

Cine Zacatela

En Tabasco:

Cinemas Tabasco

En Puebla:

CCU BUAP

Cinemas Zacatlán

Cinebox San Martín

Cinebox Tezuitlán

En Querétaro:

Cinedot Centro Sur

Cinetop Tequisquiapan

Cinebox San Juan

En San Luis Potosí:

Cineteca Alameda

Magnus Cinema

Magnus Cinema Puente Corona

Cineplex Matehuala

En Sinaloa:

Citicinemas La Isla

Citicinemas Galerías San Miguel

Citicinemas Guamuchil

En Sonora:

Cineteca Sonora

Cinetix San Luis Río Colorado

Cinemall

En Tamaulipas:

Multicinemas Azteca

Cinebox Tampico

En Tlaxcala:

Cinedot Tlaxcala

Cinetix Huamantla

Cinetix Apizaco

Multicine

En Veracruz:

Cinetix Orquídeas

Cinetix Plaza Zaragoza

Cinebox Coyol

Cinebox Papantla

En Yucatán:

Cinerec Tekax

Cines Siglo XXI

Además, quienes asistan al Centro Cultural Universitario, también van poder gozar de un diorama (exposición tridimensional) dedicado a Mary Shelley y las diferentes miradas que ha tenido su obra.

Guillermo del Toro es conocido por humanizar personajes que suelen ser vistos como los villanos debido a sus aspectos no convencionales. Por lo que no hay duda de que su interpretación de Frankenstein puede llegar a ser una de las adaptaciones más fieles, al no solo ver a la creatura como un ser destructivo, si no también reflexionando en el guión de su sufrimiento y sus miedos.

