México reivindica Identidad Visual; INBAL lanza “Rutas del Muralismo Mexicano”

Siqueiros siempre abrazó la modernidad industrial y las herramientas de su tiempo, pero con el propósito de elevar el espíritu humano, señala Gerardo Cedillo —

INBAL Rutas del Muralismo La ruta "Epopeya del Muralismo" traslada la experiencia estética de las salas tradicionales a la cotidianidad del Mercado Abelardo L. Rodríguez, recuperando la vocación popular y social con la que los maestros del siglo XX fundaron el movimiento. (INBAL)

Para redescubrir la identidad nacional a través del arte público, la Secretaría de Cultura (SC) del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) iniciaron oficialmente el programa "Rutas del Muralismo Mexicano”.

En conversación exclusiva con Crónica, Gerardo Cedillo, coordinador nacional de Artes Visuales del INBAL, explicó detalladamente que estas experiencias de mediación cultural forman parte medular del andamiaje artístico diseñado específicamente en el marco de la justa mundialista que alberga nuestro país este 2026.

A decir del funcionario, la propuesta acerca tanto a los públicos locales como al turismo internacional a un movimiento pictórico y filosófico que sacudió los cimientos artísticos globales y marcó de forma indeleble el devenir histórico y la educación social en México.

Cartografía Estética en Tres Vertientes

Informó que durante los meses de junio y julio, el proyecto desplegará tres visitas guiadas especializadas, que estarán disponibles en inglés y español para garantizar una experiencia inclusiva y global.

Cedillo resaltó que “estas rutas no son simples recorridos turísticos, sino vivencias diseñadas para conectar la tradición histórica del muralismo con las preocupaciones y sensibilidades de la contemporaneidad del arte mexicano actual”.

Añadió que el objetivo primordial es adentrarse en las obras cumbre del movimiento, con visitas a los recintos propios del INBAL y también otros espacios emblemáticos que preservan piezas fundamentales para el desarrollo cultural.

El funcionario explicó que la primera de estas experiencias, denominada "Siqueiros Total“, inició sus actividades este 6 de junio con un diálogo inédito entre la Sala de Arte Público Siqueiros y el emblemático Poliforum Cultural Siqueiros.

“Este recorrido permite a los asistentes profundizar en el proceso creativo, la materialidad técnica y la carga ideológica de David Alfaro Siqueiros, autor de uno de los murales más desafiantes y grandes del mundo”, indicó.

Añadió que a través de esta ruta, el público puede contrastar dos momentos distintos de la producción del artista, y entender la integración plástica como un pilar fundamental del muralismo que sigue asombrando por su escala monumental.

Enseguida señaló que la segunda ruta, titulada "Genealogía por el Muralismo“, muestra los orígenes del movimiento y su impacto en el ámbito educativo y político del México postrevolucionario, sacando el arte de las galerías convencionales.

“Este itinerario lleva a los visitantes por el Colegio de San Ildefonso, el Museo Vivo del Muralismo y el Palacio de Bellas Artes, donde son exhibidas obras seminales de Diego Rivera y Jean Charlot.

Gerardo Cedillo comentó que este recorrido permite entender cómo el muralismo abrió un nuevo camino en la producción artística nacional al concebir los muros públicos como espacios de comunicación masiva y formación de conciencia social.

Esplendor Monumental y Cotidianidad del Mercado

Indicó que la tercera vertiente, llamada "Epopeya del Muralismo“, explora la dimensión ética y las repercusiones sociales de las obras en las generaciones posteriores de artistas en México, Estados Unidos y toda América Latina.

Dijo que el recorrido incluye el Museo Mural Diego Rivera, con la icónica obra "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central“, y concluye de manera excepcional en el histórico Mercado Abelardo Rodríguez.

Para el coordinador nacional de Artes Visuales del INBAL, “integrar este mercado es vital, pues permite al público descubrir tesoros artísticos en contextos cotidianos, reafirmando la vocación pública y territorial que los grandes maestros imprimieron en sus creaciones”.

Resaltó la vigencia pedagógica del muralismo, señaló que los muros funcionaron originalmente como espacios de aprendizaje para un México que, en su momento, enfrentaba altos niveles de analfabetismo estructural.

En el contexto del siglo XXI, resaltó que “estas expresiones siguen ofreciendo lecciones fundamentales para la formación del carácter ciudadano y la construcción de nuevas narrativas sobre la modernidad y las raíces indígenas”.

Para el funcionario, el muralismo es un referente histórico y un proyecto político e ideológico que mantiene una resonancia profunda con el arte contemporáneo, especialmente en su capacidad de generar diálogos éticos y colectivos.

Aula Cultural Permanente

INBAL Rutas del Muralismo La revisión del legado técnico e ideológico de David Alfaro Siqueiros en el Polyforum sirve como un referente de análisis ético frente al auge de la Inteligencia Artificial en el trabajo creativo contemporáneo. (INBAL)

Al abordar el porvenir de la educación artística una vez que concluya el Mundial de Fútbol 2026, Gerardo Cedillo reveló a Crónica un plan de largo aliento para beneficiar a las comunidades escolares; “la institucionalización permanente de estas rutas como un aula cultural abierta de acceso democrático continuo”.

Dijo que “el objetivo es que el programa se extienda más allá de la temporada de junio y julio, y se convierta en una oferta continua que permita a estudiantes y niños de educación básica habitar la ciudad como un museo vivo”, explicó.

Esta visión busca que el aprendizaje del arte no se limite a las aulas escolares, sino que los ciudadanos puedan reconocer en los muros de su ciudad un patrimonio cotidiano que fortalezca su sentido de pertenencia.

Con relación a los desafíos tecnológicos actuales, el coordinador del INBAL llamó a observar innovacionescomo la Inteligencia Artificial con el mismo ojo crítico y experimental que en su momento tuvo David Alfaro Siqueiros.

Cedillo recordó que Siqueiros siempre abrazó la modernidad industrial y las herramientas de su tiempo, pero siempre con el propósito de elevar el espíritu humano y señalar las amenazas que pudieran deshumanizarel trabajo creativo.

Es necesario promover un uso ético de la tecnología, donde las herramientas digitales no sustituyan al artista, sino que sirvan para potenciar la visión analítica y la sensibilidad que caracteriza al arte colectivo mexicano.

Finalmente, el funcionario invitó a la población a consultar la cartelera completa en el portal oficial del INBAL, donde son detalladas las fechas, horarios y métodos de reservación para participar en las rutas históricas.

El público podrá disfrutar de exposiciones, artes escénicas y ediciones especiales de la "Noche de Museos" como parte de una oferta que reafirma a la cultura como un motor de desarrollo, señaló.

México reivindica Identidad Visual; INBAL lanza “Rutas del Muralismo Mexicano”