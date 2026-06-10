Guatemala prepara el regreso de del Nobel Miguel Ángel Asturias

Asturias El Premio Nobel de Literatura de 1967, Miguel Ángel Asturias (1899-1974). (STF/AFP)

El Gobierno de Guatemala anunció este martes que el próximo 19 de octubre se realizará la inhumación de los restos del Premio Nobel de Literatura de 1967, Miguel Ángel Asturias (1899-1974), tras cumplir los trámites para su repatriación desde Francia.

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, detalló que los restos del célebre escritor reposarán en el Centro Cultural que lleva su nombre en la capital guatemalteca.

El anuncio fue hecho durante un acto público de colocación de ofrendas florales realizada este día al pie del monumento al autor en la avenida de la Reforma, una de las arterias culturales más importantes de la Ciudad de Guatemala, en una ceremonia tradicional que conmemora el aniversario de su fallecimiento en Madrid, ocurrido el 9 de junio de 1974.

El jefe de la cartera de Cultura explicó que el Gobierno trabaja fuertemente para concretar el retorno de los restos del autor de ‘El Señor Presidente’ a su país natal, cumpliendo con el deseo que el propio novelista manifestó antes de fallecer de volver a su tierra.

«Este año es tan especial porque estamos trabajando muy fuertemente para concretar el retorno de sus restos a su país, a la tierra que él tanto amó y a la tierra que él deseó volver, me parece que es particularmente significativo el hecho de que estemos acá», señaló el ministro.

El ministro de Cultura anticipó que las autoridades preparan una extensa agenda de homenajes que arrancará a finales de julio, en la que destaca el montaje de la pieza musical ‘La Tumba del Gran Lengua’, una obra del maestro guatemalteco Joaquín Orellana.

Según explicó el funcionario, esta producción extraordinaria —que involucra orquesta, coro, marimba, útiles sonoros y un actor— hace cerca de 25 años que no se pone en escena.