La generación 64-66 del CUM felicita a Gonzalo Celorio por el Premio Cervantes

CUM El grupo de la generación 64-66 del CUM.

Los integrantes de la generación 64-66, del Centro Universitario México (CUM), felicitamos y estamos muy orgullosos de nuestro compañero y amigo el escritor Gonzalo Celorio Blasco, por haber sido distinguido con el prestigiado Premio Cervantes, que este lunes 3 de noviembre le fue otorgado en España.

En una carta, los integrantes de la generación señalan que “Gonzalo fue integrante de nuestro grupo en esos años de juventud preparatoriana en la década de los años 60 del siglo pasado, y a él lo recordamos desde jóvenes por su trabajo en la revista “Cum Laude”, en la cual ya reflejaba su gran vocación literaria y mostraba el extraordinario escritor en que se ha convertido.

Finalmente, añaden que en un momento tan importante de la historia de nuestras naciones, nada más grato que este merecido reconocimiento.