Dos pandas en Francia regresan a China: traslado diplomático, veterinario y con fuerte logística internacional

Huan Huan y Yuan Zi dejan Francia tras 13 años Su partida se adelanta por decisión china y por la insuficiencia renal de Huan Huan

En el zoológico de Beauval, Francia, vivián desde 2012 dos osos pandos, Huan Huan y Yuan Zi, de 17 años, este noviembre de 2025 regresan a China en una operación que combina logística compleja, simbolismo ambiental y presencia diplomática.

El domingo ambos animales tuvieron su última aparición pública durante una merienda especial, para después este lunes serían instalados en cajas diseñadas para su traslado y saldrán en la madrugada del martes rumbo al aeropuerto Charles de Gaulle, escoltados por la Gendarmería francesa, explicó el director del parque, Rodolphe Delord.

Escolta de panda hasta su destino final

En el pabellón del aeropuerto parisino los esperan autoridades de ambos países: un representante de la embajada china y la ministra francesa de Transición Ecológica y Biodiversidad, Monique Barbut.

El avión encargado del traslado es un vuelo de carga de China Airlines, programado para despegar a las 12:00 horas. Durante las 12 horas de vuelo, los pandas serán asistidos por un veterinario francés, un veterinario chino y un cuidador especializado.

Para asegurar su bienestar, los pandas viajarán con un ambiente climatizado a 20 grados. Una vez que el avión aterrice en Chengdu, provincia de Sichuan, su traslado al centro de conservación se realizará también bajo escolta de las fuerzas del orden chinas.

¿Las crías de los Pandas se quedan en Francia?

Aunque Huan Huan y Yuan Zi parten de regreso a su país de origen, Beauval mantiene, bajo el mismo régimen de préstamo, a sus hijas gemelas, Huanlili y Yuandudu, nacidas en 2021. Como ocurre con todos los pandas del mundo, la propiedad sigue siendo del gobierno chino.

¿Por qué se regresan los pandas a China?

Desde 1984, el país asiático creo un programa llamado Panda Diplomacy, donde todos los pandas no importan en que parte del mundo estén, son de China.

El préstamo dura alrededor de 10 años y mantener a la especia en un habitad optima; pero a la hora de que termina el periodo de préstamo, los ejemplares tienen que regresar a China obligatoriamente