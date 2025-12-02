Caniem: La industria editorial privada cierra 2025 con descensos en ventas y producción

FIL de Guadalajara La presentación de los indicadores de la industria editorial en 2024-2025. (Caniem)

De acuerdo con los indicadores del sector editorial privado en México 2024-2025, se publicaron 20, 054 títulos distintos lo cual, según explicó el presidente de la CANIEM, Diego Echeverría Cepeda representan una caída del 15%. En contraste, en la industria se produjeron un total de 36.4 millones de ejemplares, que son apenas 4% menos que en el 2023.

“Las ventas alcanzaron 79.2 millones de ejemplares, que sí es un descenso moderado, sobre todo por la ausencia de las compras gubernamentales”, señaló durante la conferencia que se realizó en el stand de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

Como es costumbre, en el marco de la 39° Feria Internacional del Libro de Guadalajara, las autoridades de la CANIEM anunciaron las cifras más relevantes del periodo 2024-2025.

A modo de contexto, Diego Echeverría Cepeda recordó que en la Cámara, al día de hoy, se integran 246 empresas activas.

“Estamos divididos en afiliados y adherentes. Quiere decir que tenemos por un lado editoriales, cuya principal actividad comercial es la de editar libros, crear publicaciones y tenemos también a integrantes de la cadena de valor del libro, que son empresas/industrias con las que colaboramos y que tienen voz dentro de la industria”, aclaró.

Asimismo, el coordinador del comité de estadística de la Comisión de Estadística de la CANIEM, Ignacio Uribe Ferrari ahondó en el tema de la cancelación de las compras por parte del gobierno.

Relató que la cancelación inició en el 2023, cuando se dejaron de vender alrededor de 28 millones de ejemplares de texto para secundaria y libros infantiles. “Para 2024, esta cancelación significó 15 millones de ejemplares menos”, indicó.

Sin embargo, “los editores han logrado incrementar la venta de ediciones que se comercializan en mercado abierto, compensando la ausencia de los programas gubernamentales. En 2024 la venta de ejemplares en mercado abierto creció en 19% y de 2022 a 2024 se han sumado más de 17 millones de ejemplares a la venta de libros en el mercado de consumo abierto”, agregó.

“En 2024, el canal que más aportó fue el de Escuelas (venta para escuelas, pero no de libros de texto gratuito), que generó el 38% del valor de venta. Le sigue el canal de Librerías, con el 28% de facturación. Es decir que la recuperación de los ingresos y del volumen que se perdió por las compras de gobierno, se movió al sector privado”, continuó.

Otro canal que ha crecido de manera significativa es la venta de libros impresos a través de internet, “que pasó de 3.1% en 2022 al 6.8 en 2024”. En cuanto a la edición digital que producen y comercializan las editoriales mexicanas, se registra un incremento de 3.3% luego de 4 años consecutivos de decrecimiento.

También en el ámbito de nuevos indicadores en la era digital, México cerró con un registro de más de 102,000 títulos “con metadatos óptimos registrados en la plataforma de Metabooks”, lo cual para el presidente de la Caniem, Diego Echeverría Cepeda demuestra y resume los intentos por profesionalizar cada vez más a la industria editorial mexicana.

“Como ustedes saben, es una plataforma en la cual uno intercambia metadatos entre editoriales y librerías, lo cual agiliza los procesos y nos da información más certera y más pronto. Es otro de los esfuerzos -que viene de gestiones anteriores en la Cámara- por profesionalizar y por innovar dentro de la industria”.

PUBLICACIÓN ESPECIAL

Por otro lado, en el contexto del Día Nacional del Libro, la Caniem publica una edición conmemorativa especial. Este año se dieron a la tarea de hacer un libro infantil para el cual 17 editoriales afiliadas colaboraron mediante donación de cuentos, ilustraciones y edición de textos para poder crear esa publicación.

“Nos pusimos el objetivo de que estuviera en todos los estados de la República y terminar el tiraje en menos de 30 días y lo logramos. “Ecos de la infancia” es el título del libro”, comentó el presidente de la Caniem, Diego Echeverría Cepeda

Finalmente, compartió que México registró 28,955 ISBN (International Standard Book Number), el cual representa un crecimiento del 12%. De este número de registros, el 56% fueron por parte de editoriales y 18% por parte de Universidades (los dos agentes editoriales más importantes).

Como dato adicional, Ignacio Uribe Ferrari apuntó que del total de libros editados en México, el 75% son para venta y la temática de los libros que más se emiten es sociedad y ciencias sociales, que concentra el 18% de los ISBN.

TÉRMINOS DE DINERO

“En el contexto actual, 40% de los editores consideran que sus ingresos al cierre del 2025 serán mejores que los del 2024 en ese mismo periodo. Sin embargo, al analizar la respuesta por línea editorial, solo las editoriales de texto y libros científicos y técnicos se muestran positiva, 50% de las primeras y 70% de las segundas”, comentó Ignacio Uribe Ferrari.

En cambio, la mayoría de las editoriales de interés general considera que los ingresos del segundo semestre de 2025 serán menores a los del 2024.

Respecto de las exportaciones, en 2024 tuvieron un valor de 100 123 millones de dólares, mientras que la importación registró un valor de 234 millones de dólares. Lo cual según el coordinador del comité de estadística de la Comisión de Estadística de la Caniem, resulta en una balanza comercial deficitaria de 110 millones de dólares.

“Estas variaciones tienen como resultado que el déficit de la balanza se incrementa en 2024 (...) mientras que en 2023 fue de 47 millones”.

Además, informó que el principal destino de las exportaciones es Estados Unidos, “que es el 55% de toda la facturación y exportaciones y el principal origen de las importaciones es de España, de donde viene el 33% de los libros que se importan a México en 2024”.