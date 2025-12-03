Leonardo Padura recibe doctorado Honoris causa de la UdeG por su “extraordinaria” obra

El escritor cubano Leonardo Padura recibió el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Guadalajara (UdeG), en reconocimiento a su “extraordinaria contribución” al patrimonio literario y cultural iberoamericano.
En el marco de su participación en la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara que se desarrolla en la capital del estado de Jalisco, Padura recalcó la relación que ha tenido con México desde que vino por primera vez en 1990 invitado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por el ahora Premio Cervantes 2025, Gonzalo Celorio.
El escritor habanero recordó, así mismo, que México fue el país donde logró publicar su novela ‘Pasado Perfecto’, que fue censurada en el Concurso de Novela Aniversario de la Revolución organizado por el Ministerio del Interior de Cuba.