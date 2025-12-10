Arranca Sundance 2026: humor, grandes estrenos y el legado de Robert Redford

Arranca Sundance 2026: humor, grande estrenos y el legado de Robert Redford

La edición de este año del Festival de Cine de Sundance, que se llevará a cabo del 22 de enero al 1 de febrero en Utah, será la primera desde el fallecimiento del legendario actor, director y cofundador del festival Robert Redford.

Natalie Portman, Jenna Ortega y Seth Rogen lideran una programación que promete sacudir Park City

La comedia ocupará un papel protagónico en la programación, se afirmó, con el estreno, entre muchos otros, de “The Invite”, dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por Seth Rogan y Edward Norton.

La película sigue a una pareja al borde del colapso que acepta una cena con sus misteriosos vecinos, sin imaginar que la noche se convertirá en un juego de verdades incómodas que llevará a su relación al límite. John Hamm y John Slattery, estrellas de “Mad Men”, se reencuentran en “Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass”, una nueva comedia en la que una futura novia viaja a Hollywood, decidida a reclamar a su prometido, quien acaba con su amor platónico famoso. Desatando una caótica búsqueda que pondrá su relación, y su autoestima, patas arriba.

También se proyectará “The Gallerist”, thríller que reúne a la ganadora del Óscar Natalie Portman y a la joven sensación Jenna Ortega. La película sigue a una galerista que, en un intento desesperado por salvar su carrera, trama vender un cadáver como si fuera una obra de arte en Art Basel Miami.

Nuevos talentos marcan el regreso del festival más influyente del cine indie

Con la industria cinematográfica recuperándose de la pandemia de covid-19 y la revolución del streaming, la participación de rostros famosos significa un voto de confianza en el cine independiente, compartió John Nein, otro de los organizadores de Sundance.

Los 90 filmes participantes, en su mayoría estrenos mundiales, fueron seleccionados entre 16,000 candidatos procedentes de 164 países. Más del 40% serán operas primas, es decir, la primera película de su director.

La selección también le da un lugar importante a las películas extranjeras, entre las cuales se incluyen: el largometraje británico “Extra Geography”, la película australiana “Leviticus” y la chipriota “Hold Onto Me”.