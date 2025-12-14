La historia del arte como un cuerpo

Argenetic Vistas Frontales y laterales de dos obras en esta exposición: Bulto L (Red/ Pink) y Bulto L (White/ Green/ Red). Así como Chris Burden, Luciano Fabro y de Steven Parrino, 13 Shattered Panels (for Joey Ramone), 2001. (Fotos: Eduardo Egea, Travesía Cuatro e internet.)

Ángela de la Cruz (1965, España), presenta Bulto, su primera exposición individual en México con 9 piezas. Previamente, su instalación, Larger Than Life (Knackered), 2004, fue reconstruida en el Museo Cabañas de Guadalajara (Feb26-28Julio,2021).

Tempranas obras como, Ashamed, 1995 o Homeless, 1996, fincaron la práctica de Ángela hacia la expansión de la pintura y la expresión de emociones, donde su proceso se orientó hacia lo corporal después de enfrentar en 2005 un derrame cerebral y tener a su hija mientras estuvo meses en coma; empatando así la destrucción controlada de sus lienzos con 2 años de rehabilitación, pero quedando postrada en una silla de ruedas y con problemas del habla.

Esta amarga experiencia se refleja en series como Transfer (ca 2010-14) donde se evoca el traslado de Ángela de su silla a una cama o sofá, y que al igual que artistas quienes han usado sus pesos y medidas corporales como Emilio Prini, Gabriel Orozco, Luciano Fabro o Miroslaw Balka, Ángela empleó los propios en obras como Torso, 2004, o Triple Box Cut (Black), 2021. Esta aproximación corporal, desarrolla una nueva veta en la actual serie Bulto, y que es el ocultar o mostrar parcialmente sus lienzos, proceso prefigurado en su serie Clutter (2002-05), donde recicla sus viejas pinturas.

Chris Burden se ocultó 22 días en una alta plataforma en la galería Ronald Feldman durante su exposición White Light/White Heat, 1975, o Luciano Fabro en In Cubo, 1966, construyó el espacio interior de esta escultura usando sus medidas corporales; obras que anteceden el potencial conceptual de Ángela de la Cruz en la exposición Bulto, donde se conjuga la representación mental del cuerpo a partir de que este es evocado en lienzos y bastidores semi ocultos.

Robert Morris, Sol LeWitt, Robert Rauschenberg, Santiago Sierra, Sam Gilliam, o el escultor César, tienen afinidades con esta artista, ¿Ángela de la Cruz es el relevo de Steven Parrino (1958–2005)?, asociaciones donde la expansión del formato pictórico y el cuerpo como dolor y limitación articulan en de la Cruz gozo estético con la historia del arte como un cuerpo que sólo tiene sentido como un conjunto de partes interconectadas.