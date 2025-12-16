Exposición recupera la memoria perdida de exiliados españoles durante la dictadura

Memoria. Niños del exilio español.

La exposición “El cuerpo errante” recupera una memoria aparentemente perdida de los republicanos españoles exiliados durante la dictadura franquista a través de un patrimonio prácticamente inédito integrado por documentos, objetos, imágenes y testimonios que han permanecido ocultos.

Ahora ven la luz en esta exposición realizada dentro del proyecto ‘Mapas de Memoria’ de la UNED, en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y que podrá verse en la Casa de América de Madrid desde este miércoles, 17 de diciembre.

Jorge Moreno Andrés y Julián López García, comisarios de la muestra, han sido los encargados de llevar a cabo la investigación que culmina con una narrativa dividida en dos partes, que busca “una relación del visitante con la exposición a través de los gestos”, según cuenta Moreno a EFE.

Civiles, militares, mujeres y niños españoles huyeron a países como Francia, México, Argentina, Venezuela o Cuba durante los años de la dictadura franquista. “El cuerpo errante” recoge sus historias en una experiencia diferente que adentra al público en la realidad de aquella época a través de los cinco sentidos.

“La densidad de la comunicación sentimental y emocional se complementa con la densidad de la comunicación política, aunque clandestina”, relata Moreno sobre la sala con ejemplares de las 1.500 cartas enviadas por María Fernández a su hijo exiliado en México, Manuel Laguna.

Décadas de correspondencia que cuentan “cómo el acontecer de los días se mezcla con el acontecer de la política que se va viviendo, sus deseos de estar con su hijo en México, su imposibilidad porque tiene un hijo aquí y otro allí que son gemelos”.

Los comisarios enfatizan en el marco de esta exposición el papel clave de las mujeres como transmisoras de la memoria. “Son las que han mantenido una especie de artesanía de los relatos de quiénes somos”, afirma Moreno.

Tras “adentrarse en un bosque de recuerdos”, los visitantes llegan a la última sala: “El desván de los exiliados que no acumula polvo, porque es revisitado constantemente” comenta López a EFE.

Ambos antropólogos llevan 15 años desarrollando una investigación de largo recorrido que está trabajando sobre la violencia de posguerra, sobre la memoria y la violencia. Y es dentro de este marco general donde se cuela “El cuerpo errante”, descubriendo los testimonios del mayor éxodo de la historia de España.