Diego Rivera y Frida Kahlo llegan al MoMA en marzo con exposición y una ópera una

Arte. Frida Kahlo (1907–1954) y Diego Rivera (1886–1957) llegarán al Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) a partir de marzo con una exposición que recoge obras clave de la pareja de artistas mexicanos y que está inspirada en 'El último sueño de Frida y Diego', una nueva producción de la Ópera Metropolitana de la ciudad.

Esa ópera de la compositora ganadora del Grammy Gabriela Lena Frank y el dramaturgo ganador del Premio Pulitzer Nilo Cruz se presenta como una exploración mítica de la profunda relación de Kahlo y Rivera con su arte y entre ellos.

La muestra ‘Frida and Diego: The Last Dream’ podrá verse del 29 de marzo al 12 de septiembre de 2026, mientras que la ópera ‘El último sueño de Frida y Diego’, ambientada en el Día de Muertos, se estrenará el 14 de mayo y estará en cartel hasta el 5 de junio.

El comunicado del MoMA precisa que la instalación en ese museo presentará cinco pinturas y un dibujo de Kahlo y más de una docena de obras de Rivera.El diseño de Jon Bausor, codirector de vestuario de la ópera, transportará a los visitantes al universo místico de la producción teatral, ofreciendo un nuevo contexto para algunas de las creaciones más célebres de la pareja.

El MoMA recuerda que Kahlo y Rivera son dos de los artistas más influyentes del siglo XX y subraya que la exposición que los homenajea tiene un significado especial para el museo, ya que cada uno de ellos tuvo una “conexión única” con ese emblemático centro.Obras como ‘Self-Portrait with Cropped Hair’ (1940) y ‘Fulang-Chang y yo’ (1937), de Kahlo, y ‘Flower Festival: Feast of Santa Anita’ (1931) y ‘Agrarian Leader Zapata’ (1931), de Rivera, han sido durante mucho tiempo piezas clave en las galerías de su colección.Basándose en este legado, según el MoMA, la exposición adopta un enfoque interdisciplinario, presentando su arte en diálogo con la ópera.

Las dos futuras producciones pretenden arrojar juntas “nueva luz sobre cómo el arte innovador de Kahlo y Rivera continúa inspirando a artistas de diversas disciplinas hasta el día de hoy”.