Inauguran “La Casona, Museo Vivo de la Cocina de Milpa Alta”

Museo. En Milpa Alta la cocina está viva porque no se limita a seguir recetas; es un sistema cultural completo.

Con el objetivo de preservar, difundir y honrar la riqueza culinaria del sur del Valle de México, el alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero, anunció la inauguración de la Casona Museo Vivo de la Cocina de Milpa Alta. Este nuevo recinto propone una forma distinta de entender la cocina: no solo como alimento, sino como un patrimonio cultural inmaterial y colectivo que nace de la tierra, el maíz nativo, el nopal, el frijol y el chile.

En Milpa Alta la cocina está viva porque no se limita a seguir recetas; es un sistema cultural completo que abarca el cultivo, las técnicas ancestrales, los rituales y la organización comunitaria”, afirmó el alcalde Octavio Rivero.

“Este museo es, ante todo, un homenaje a nuestras cocineras y cocineros tradicionales, quienes han convertido la memoria en algo sagrado y actúan como guardianes de estos saberes transmitidos de generación en generación”, añadió.

El rescate de una joya histórica

El alcalde Octavio Rivero explicó que el museo abre sus puertas en un inmueble emblemático con más de cien años de historia (ubicado en la Avenida Sonora 5, en Milpa Alta), que en la época revolucionaria funcionó como hacienda y espacio de labranza, posteriormente albergó oficinas administrativas y hoy ha sido restaurado bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El recorrido está estructurado a través de seis salas curatoriales:

En Náhuatl Milpa Alta, Campo de Cultivo: Una inmersión en la milpa y los lazos agrícolas entre el maíz, el frijol, la calabaza y los quelites. El Oro Verde, Raíces y Resiliencia: Dedicada a la historia del maguey, el pulque y el nopal, destacando que la demarcación es la segunda productora de nopal verdura a nivel nacional. El Mercado como Lugar Sagrado: Un espacio que celebra el intercambio de productos típicos como la barbacoa, los cocoles, los tamales y el atole, donde la cultura se transmite por tradición oral. La Molienda: Enfocada en el emblemático mole de la región, mostrando desde las cocinas tradicionales y el uso del metate y el molcajete, hasta las bebidas derivadas de este proceso. Temporaleras y Cocineras Tradicionales: Un reconocimiento a la comida de temporada y a los recolectores locales que aprovechan los hongos de bosque, flores de calabaza y frutas como el capulín para platillos efímeros y únicos. La Mesa Infinita: Un tributo a la identidad comunitaria reflejada en los fogones, los mandiles y los bordados de las servilletas de las tortillas.

Experiencia interactiva y apoyo al productor local

Rivero mencionó que más allá de la exhibición, el Museo Vivo contará con una palapa diseñada especialmente para talleres vivenciales, conferencias y degustaciones, donde los visitantes podrán aprender a elaborar pipián, mole verde o tamales de hongo, además de probar muestras de mole tradicional.

Enfocado en el desarrollo económico, el recinto también servirá de plataforma para artesanos y transformadores locales. El alcalde recordó que esto se complementa con la Escuela Campesina de la demarcación y el programa “Milpa Alta sin Fronteras”, el cual lleva los productos de la región a otras alcaldías y estados del país.

Conectividad y Proyección Turística Nacional e Internacional

Asimismo, Octavio Rivero informó que se han implementado operativos viales en coordinación con el Gobierno de la CDMX y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), firmando además un convenio con Xochimilco para agilizar el entronque de la carretera México-Oaxtepec, reduciendo tiempos de traslado de 20 a solo 5 minutos en ese tramo. Asimismo, continúan los procesos de consulta para el proyecto del Cablebús, que conectará directamente la estación del Metro Tláhuac con el centro de Milpa Alta.

Finalmente, de cara a la temporada del Mundial y el flujo de visitantes, el alcalde adelantó que la alcaldía potenciará 21 rutas turísticas (del mole, de la miel, del nopal, de los templos, entre otras) y destacó las recientes remodelaciones del centro histórico, la inauguración de la Terraza Turística y la próxima apertura del Centro Ecológico Recreativo en San Juan Tepenahuac, un megaparque familiar con tirolesa, lagos artificiales y miradores.

Para garantizar la trascendencia del proyecto más allá de los tiempos políticos, el diseño del museo contó con el respaldo de historiadores y curadores locales, y su operación estará cobijada por un patronato y consejos culturales comunitarios.

Datos Generales

Horario: Lunes a Domingo, 10:00 a 19:00 hrs.

Costo: Entrada gratuita.

Ubicación: Avenida Sonora No. 5, Centro de Milpa Alta, CDMX.