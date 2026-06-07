Oferta cultural de la UNAM del 8 al 14 de junio

UNAM Luna de Shanghái, dirigida por Lidya Romero, se presenta el sábado13 y domingo 14 en la Sala Miguel Covarrubias. (NXOS)

Artes visuales

Desde el umbral

Según Bruno Latour, “la naturaleza no es un dominio particular de la realidad, sino el resultado de una división política”. A partir de esta premisa, un grupo de artistas, investigadoras e investigadores multidisciplinarios ensayan en torno a la separación entre la naturaleza y lo humano. Esta visión abreva en el concepto, en estos tiempos ya no tan apocalíptico, de la destrucción del planeta.

13 de junio al 11 de diciembre

Martes, miércoles y viernes | 10 am-6 pm;

jueves | 10 am-8 pm; sábados | 11 am-8 pm;

domingos | 11 am-6 pm

Salas 1 y 2 Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

muac.unam.mx

$60 (consulte descuentos)

ENTRADA LIBRE a cualquier estudiante

Música

Academia de Música Antigua

Roma, 1600

La Rappresentatione di Anima et di Corpo de Emilio de’ Cavalieri, un drama en tres actos, está situada a inicios del periodo Barroco y se considera una de las primeras obras dramático-musicales de la tradición occidental. Ópera y oratorio a un mismo tiempo, supone un diálogo entre el cuerpo y el alma y es, también, una reflexión en torno a la trascendencia y el destino humano.

Viernes 12 | 7 pm

Pabellón escénicoJardín escénico INBAL

Bosque de Chapultepec, Primera sección

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Sábado 13 | 12 pm

Anfiteatro Simón Bolívar

Justo Sierra 16, Centro Histórico

$50*

musica.unam.mx

Música de cámara

Mateo Hurtado

El pianista estadounidense de ascendencia mexicana presenta FUSIÓN: la música para piano de los últimos 100 años, un recital ecléctico compuesto por obras para piano solo. Clásica, jazz y repertorio latinoamericano que agrupan piezas de Richard Rodgers, Miles Davis, Thelonious Monk, Duke Ellington, Pierre Boulez, György Kurtág, Chick Corea, José Luis Hurtado, Serguéi Rajmáninov, Ernesto Lecuona, Bill Evans, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla y Consuelo Velázquez.

Sábado 13 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM)

El programa que ofrecerá la OJUEM como parte de su segunda temporada 2026, está formado por dos serenatas que provienen de la segunda mitad del siglo XIX. La primera es la Serenata para instrumentos de aliento, Op. 44 de Antonín Dvořák, la cual está inspirada en una serenata de Wolfgang Amadeus Mozart. La segunda es la Serenata para cuerdas, Op. 48 de Piotr Ilich Chaikovski, cuyo primer movimiento, no azarosamente, fue concebido como un homenaje a Mozart.

Domingo 14 | 12 pm

Anfiteatro Simón Bolívar

Justo Sierra 16, Centro Histórico

musica.unam.mx

$50*

Danza

Luna de ShangháiLidya Romero, direcciónCompañía El Cuerpo Mutable/Teatro de Movimiento

Pieza coreográfica dirigida por Lidya Romero que se sustenta en las filosofías del kintsugi y el budismo zen y que, paradójicamente, ofrece una visión sensual, frágil y resiliente de la condición humana en un barrio de Shanghái.

Sábado13 | 7 pm, domingo 14 | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$100*

Cine

Entre goles y resistencia: ellas en la cancha

Estos días es imposible sustraerse al Mundial de Futbol. Por ello, la Casa del Lago UNAM proyecta este ciclo de cuatro documentales que giran en torno a la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 1971, ignorada por la FIFA, y a un equipo femenil de Mexicali que dirige un ex vendedor de drogas.

Sábado 13 al domingo 28

Foro Alicia Urreta

Casa del Lago

Bosque de Chapultepec, Primera Sección

casadellago.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado