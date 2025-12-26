Rushdie, Sonsoles Ónega, Gisèle Pelicot, Han Kan, Urdangarin entre las novedades literarias 2026

Novela. Salman Rushdie regresa a la ficción, ‘La penúltima hora’.

El regreso a la ficción de Salman Rushdie, la nueva novela de Sonsoles Ónega, las memorias de Gisèle Pelicot, el primer libro de Iñaki Urdangarin, o una nueva novela de la Premio Nobel de Literatura 2024, Han Kan, entre las novedades literarias que se publicarán este 2026.

También sobresalen títulos como ‘Los valientes están solos’ (Anagrama) del escritor italiano y autor de ‘Gomorra’, Roberto Saviano -biografía novelada del juez que puso en jaque a la organización siciliana, Giovanni Falcone-, el nuevo libro de Marta Jiménez Serrano, ‘Oxígeno’ (Alfaguara), o una reedición de ‘Línea de fuego’, de Arturo Pérez-Reverte.

Por otro lado, Ónega, que recibió el Premio Planeta en 2023 con ‘Las hijas de la criada’, publica bajo el mismo sello ‘Llevará tu nombre’. También Planeta llevará a las librerías en febrero la primera novela de Ana Milán, ‘Bailando lo quitao’ o ‘Mamá está dormida’ de Máximo Huerta.

SALMAN RUSHDIE, HAN KAN, JOAN DIDION, URDANGARIN Y GISÈLE PELICOT

Así, este 2026 verán la luz, en enero, el libro con el que Rushdie regresa a la ficción, ‘La penúltima hora’ (Random House), o la novela en español de Han Kan, ‘Tinta y sangre’.

En cuanto a ficción nacional, Arturo Pérez-Reverte firma ‘Línea de fuego’, una novela sobre la Guerra Civil que Alfaguara edita en un volumen especial con material adicional sobre su recepción cuando se cumple el 90 aniversario de la contienda. Además, se une al sello la autora Marta Jiménez Serrano con ‘Oxígeno’, un relato íntimo que confirma la madurez de la escritora al mirar de frente a la muerte con sentido del humor.

Así, la gran editorial Penguin Random House también llevará a las librerías las primeras memorias de Iñaki Urdangarin, ‘Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes’ (Grijalbo), que llegarán en febrero. Además, la francesa Gisèle Pelicot -que fue víctima de las violaciones organizadas durante una década por su exmarido Dominique Pelicot- firma ‘Un himno a la vida’ (Lumen). En estos escritos, Gisèle convierte su historia personal en un símbolo contra la violencia sexual.

Enero comenzará para Random House con dos títulos complementarios sobre dos icónicas mujeres: Joan Didion y Eve Babitz. ‘Yo era un encanto’, de Babitz, es una recopilación de artículos y crónicas inéditas en español, que muestran la voz directa, irónica y sensual de esta figura mítica de la contracultura. Mientras que ‘Didion y Babitz’, de Lili Anolik, reconstruye la relación entre estas dos autoras que cambiaron la manera de ver Los Ángeles (Estados Unidos). Es una “carta de amor” en forma de doble biografía.

También en enero y tras casi una década de silencio, regresa Richard Price, autor de ‘The Wire’ y ‘Los Impunes’, que publica ‘Lázaro resucitado’.

Ildefonso Falcones, con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, publicará ‘El pintor de almas’ (Grijalbo). Por otro lado, ‘Foto por privado’ (Penguin Random), de Simon Chevrier, Premio Goncourt de Primera Novela 2025, llegará a finales del primer trimestre. Destacan también obras de Fernando García Ballesteros, Sergio del Molino, Reyes Monforte, la artista Zahara o un ejemplar dedicado al tenista Carlos Alcaraz, ‘Efecto Alcaraz’.

LA VUELTA DE SAVIANO A LA MAFIA SICILIANA

Roberto Saviano, autor de ‘Gomorra’, regresa a la historia de la mafia italiana a través de ‘Los valientes están solos’ (Anagrama), la biografía novelada del juez que puso en jaque a la organización siciliana, Giovanni Falcone.

Saviano, que encuentra en la figura de Falcone un paralelismo personal en su lucha contra la mafia, reconstruye un episodio trascendental de la lucha contra esta en el que el juez siguió la pista del dinero, buscó arrepentidos que confesaran y orquestó un macrojuicio. Pese a las trabas, logró asestar severos golpes a la organización, que le amenazó con matarle y lo consiguió.

Además, en el primer trimestre del 2026 Anagrama también publicará un ensayo de Joan Subirats, que fue ministro de Universidades de España entre 2021 y 2023. En este breve ejemplar, ‘Un reto urgente para las democracias del siglo XXI’, el político aborda cuestiones centrales del debate contemporáneo: crisis climática, desinformación digital, inteligencia artificial, legitimidad democrática y confianza en las instituciones.

La editorial catalana también llevará a las librerías ‘En el camping’ de Soledad Puértolas; ‘Los suicidas del fin del mundo’ de Leila Guerrero; ‘Las jefas’ de Esther García Llovet; o ‘Reliquia’ de Pol Guasch, en ficción. En no ficción, sobresalen ‘V13 Crónica judicial’ de Emmanuel Carrère, sobre los atentados yihadistas en París en noviembre de 2025; ‘Bukele, el rey desnudo’ de Óscar Martínez o ‘Reunión tumultosa’ de Tom Sharpe -la sátira política que pone en ridículo el sistema social basado en el apartheid con la que el escritor comenzó su carrera literaria-.

LITERATURA FEMINISTA

Por otro lado, Ediciones Siruela arranca los primeros meses del nuevo año con obras de carácter feminista como ‘Si las mujeres mandasen’, un recopilatorio de relatos de autoras de la primera ola feminista como Jane Austen, Elizabeth Caroline Grey, Mary Shelley, Virginia Woolf y las españolas Rosalía de Castro o Emilia Pardo Bazán.

También en esta línea se enmarca ‘Las carniceras’ de Sophie Demange, una novela que llegará a las librerías en febrero para contar la historia de tres mujeres que son carniceras de día y justicieras de noche. Las tres han sido víctimas de la violencia de los hombres, y, aunque han sobrevivido, no han olvidado. Cuando una de ellas sufre una nueva agresión, su reacción es colectiva, rápida y mortal.

En el sello Blackie Books las mujeres también van a ser grandes protagonistas de las novedades, tanto en ficción como no ficción: en marzo llegará a España, después de éxito internacional, ‘No la dejes sola’ de Desirée de Fez, sobre un barrio del extrarradio poblado por mujeres que parecen salidas de una película de Pedro Almodóvar y una madre y sus dos hermanas unidas por lazos “terroríficos”.

En no ficción destaca ‘Si en esta noche lluviosa tu techo fuese el cielo’, los diarios de cuatro mujeres palestinas -Batool Abu Akleen, Sondos Sabra, Ala’a Obaid y Nahil Mohana- que relatan en primera persona los bombardeos ejecutados por Israel, los desplazamientos forzados, la hambruna, la pérdida y la resistencia.

El sello editorial Libros del Asteroide ha hecho una nueva recopilación de artículos inéditos en español de la escritora, guionista y periodista estadounidense Nora Ephron. ‘Gente a cenar’ se publicará en marzo. En esta misma casa lanzará Jérôme Ferrari su libro ‘La isla’, una sátira mordaz y tragicómica sobre el turismo.

Cinco Tintas amplía la colección infantil El Arte del Juego con cuatro títulos dedicados a Kahlo, Mondrian, Matisse y Kandinsky. El sello también llevará a las librerías varios ejemplares gastronómicos, entre los que resalta ‘Mediterránea’, un recetario de abuelas del Mediterráneo perfeccionadas a lo largo de toda una vida. Además, con motivo de la Copa Mundial masculina de fútbol, Cinco Tintas edita dos libros: ‘Camisetas de fútbol’ y ‘Estadios de fútbol’, dos recorridos visuales y culturales por el universo futbolístico.