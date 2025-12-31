El 2026 el Año Gaudí. Se conmemora el centenario de la muerte del arquitecto de la Basílica de la Sagrada Familia

Gaudí. La Basílica de la Sagrada Familia.

Barcelona celebra en 2026 el Año Gaudí para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto de la Basílica de la Sagrada Familia, una importante efeméride que coincide con la capitalidad mundial de la arquitectura de esa ciudad.

Pero también se celebrarán otros aniversarios, como los 30 años del Premio Pritzker a Rafael Moneo, primer galardonado español y autor, entre otras obras, de la ampliación del Museo del Prado, además de los ocho siglos de la catedral de Burgos, en el norte de España, obra maestra del gótico, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 1984.

El año Gaudí quiere ser un homenaje coral al legado de uno de los nombres más reconocidos y disruptivos de la arquitectura del siglo XX, por su manera profundamente innovadora de entender la relación entre ciencia, cultura y espiritualidad.

Este legado está representado en sus edificios, 14 de ellos ubicados en Cataluña como la ya citada Sagrada Familia, pero también otros como la Casa Batlló, la Casa Milà o el Park Güell, distintivos de Barcelona.El programa de esta efeméride se estructurará alrededor de una exposición en el Museu d’Història de Catalunya y del Gaudí International Congress 2026, que recogerá novedosos trabajos de investigación.

De febrero a diciembre, Barcelona será la capital mundial de la arquitectura, y además acogerá el congreso de la Unión Internacional de Arquitectos del 28 de junio al 2 de julio, con una asistencia prevista de 10.000 profesionales.

Las actividades de este evento se desarrollarán en más de 75 espacios, como museos, mercados, bibliotecas, plazas y calles, con el objetivo de reflexionar sobre la urbe del futuro.

Otro aniversario importante que se celebrará en 2025 será el 30 aniversario de la concesión del premio Pritzker a Moneo, que en 1996 se convirtió en el primer arquitecto español en ser galardonado con el conocido como Nobel de la Arquitectura.

Moneo fue reconocido por su capacidad para integrar la obra arquitectónica en su entorno urbano y cultural. Su trayectoria incluye proyectos como la ya citada ampliación del Museo del Prado, el Kursaal de San Sebastián y la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Tiene pendiente este año la inauguración de la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, inaugurado en 1986, del que también diseñó el edificio original.También está de aniversario la catedral de Burgos, que fue la primera catedral gótica de la península ibérica, hecha a imagen de Notre Dame en París.

Esa ciudad próspera en la Edad Media se merecía un gran templo, que ahora está pendiente de la colocación de las puertas de bronce diseñadas Antonio López para su portada principal, y que han provocado no poco revuelo.

También se cumplen 20 años de la muerte de Miguel Fisac, que contribuyó a la modernidad arquitectónica madrileña de mediados del siglo XX, y se cumple asimismo el centenario del nacimiento de Antonio Lamela, visionario que levantó las Torres de Colón, en la céntrica plaza madrileña del mismo nombre.