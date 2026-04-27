Iztapalapa, un lugar con un gran legado histórico y natural, de cultura y tradiciones

Legado. La Catedral de Iztapalapa, el primer templo hispano en la localidad. (Picasa)

La alcaldía Iztapalapa muestra su legado histórico y natural, su cultura y tradiciones que tienen su arraigo desde la época prehispánica, pasando por la Colonia hasta llegar a la etapa contemporánea y que conforma una comunidad de siglos que ha construido con el paso del tiempo una riqueza inmaterial y material invaluable.

Muchos son los ejemplos de este gran abanico cultural e histórico, en el que destaca la representación de la Pasión de Cristo, en Semana Sanata, que ya suma 183 años de llevarse a cabo y que en su reciente edición tuvo un récord con 2.8 millones de visitantes.

Pero también están muchos espacios con valor histórico como son el Exconvento de San Juan Bautista Culhuacán y el Molino de papel, primero en el continente; el Canal Nacional, donde se proyectan una serie de actividades; o las Parroquias de San Marcos Mexicaltzingo, San Juanico Nextipac, San Andrés Tetepilco, María Magdalena Atlazolpa, y en especial la Catedral de Iztapalapa, el primer templo hispano en la localidad, señala Aleida Alavez Ruiz.

La alcaldesa añade que otros edificios de gran valor son la Parroquia de San Lucas Evangelista, los templos de Santa Martha Acatitla, Santa María Aztahuacan y Santiago Acahualtepec

Pero no sólo son estos el legado, añade, tenemos tradiciones como el Frontball, la actividad tradicional y por ello el año pasado realizamos el III Campeonato Mundial de Frontball en las dos categorías: femenil y varonil.

Aleida Alavez señala que toda esta riqueza cultural e histórica se muestra desde este lunes 27 y hasta el 30 de abril en la 50 edición del Tianguis Turístico México 2026 de Acapulco, donde habrá más de 8 mil participantes, mi1,258 compradores de 30 naciones y 30,000 citas de negocio.

Y lo que estamos proponiendo, explica, es una serie de rutas para que los posibles visitantes puedan conocer todo este legado y el cual vamos a difundir mediante este proyecto de recorridos.

Por lo pronto, indica Aleida Alavez que se trabaja coordinadamente con las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza y 83 municipios del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos en el proyecto “Puerta de Oriente, Horizonte Infinito”, cuyo fin es mostrar 16 rumbos y rutas turísticas, de los cuales cuatro van hacia Casitas y el Puerto de Veracruz, la Ciudad de Oaxaca y Acapulco ” y los interrumbos de conectan estos cuatro puntos.

En este punto, la alcaldesa señala que también se tienen las Rutas circunvolcánicas, para conocer los sitios históricos alrededor del Iztaccíhuatl y Popocatépetl, además de los exconventos y templos del suroriente en el Estado de Morelos y Puebla y el sur de la CDMX.

Otras, añade, son la “Ruta de Pirámides, Tunas, Pulque y Exconventos del Nororiente”, “Ruta de la Luciérnaga, templos y ruinas” en las serranías entre el Estado de México, Tlaxcala y Puebla. La “ruta de los Bosques y Llanos” entre Iztapalapa, Milpa Alta y sus municipios colindantes.

LA ALCALDÍA

Aleida Alavez señala que son muchos los atractivos para quien visita Iztapalapa y uno de estos será el turismo cultural y de experiencias. “Para esto, contamos con el Corredor Turístico y Artesanal San Miguel Teotongo, que se puede llegar por Cablebús, donde todo el año están sus tradicionales artesanías, la gastronomía local y murales hechos por la comunidad. También están los más de 300 piezas del proyecto Iztapalapa Mural y recorridos que combinan movilidad sustentable, arte urbano y miradores, y operadores que llevan grupos internacionales a conocer este otro rostro de la Ciudad de México. Todo esto nos deja ver como en Iztapalapa es el lugar donde la tradición se volvió tendencia”.

Finalmente, señala que del 20 al 24 de mayo de 11:00 a 20:00 horas en la macroplaza de la alcaldía se realiza el Festival Intercultural y Natural “Un mundo en tus manos”, con lo que inauguramos las actividades culturales y deportivas en torno al campeonato mundial de futbol, con más de 200 stands con información, artesanías y gastronomía.