El Cuarteto Latinoamericano ofrecerá su última presentación en el Palacio de Bellas Artes

Despedida El Cuarteto está Integrado por los violinistas Saúl y Arón Bitrán, el violista Javier Montiel y el violonchelista Álvaro Bitrán.

Como parte de su gira de despedida, el Cuarteto Latinoamericano ofrecerá el 9 de mayo su última presentación en el Palacio de Bellas Artes, recinto donde debutó en 1984, en un concierto-homenaje que celebra 44 años de trayectoria artística.

Con este homenaje artístico, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) reconocerán la labor artística y académica de la agrupación, cuya trayectoria ha contribuido a la difusión del patrimonio musical de América Latina y a la formación de nuevas generaciones.

Integrado por los violinistas Saúl y Arón Bitrán, el violista Javier Montiel y el violonchelista Álvaro Bitrán, el ensamble ofrecerá su última presentación en la Sala Principal del recinto con el concierto La última y nos vamos.

“Este concierto ha generado una duda obvia: ‘¿Por qué se retiran si siguen tocando muy bien?’. Justo por eso lo hacemos; es un buen momento. Estamos bien física y mentalmente, y los cuatro estuvimos de acuerdo en retirarnos”, señaló Javier Montiel, miembro fundador del cuarteto.

El programa incluirá Variaciones sobre el Capricho núm. 24 de Paganini, compuesta por Javier Montiel; el Cuarteto en la mayor, G 206, de Luigi Boccherini; el Adagio para cuerdas del Cuarteto núm. 2, de Samuel Barber, y el Quinteto con piano en mi bemol mayor, Op. 44, de Robert Schumann, obra en la que los acompañará el pianista e investigador Rodolfo Ritter.

“Las dos obras europeas son relevantes para nosotros porque siempre nos han acompañado. Son ejemplo de la conexión que tenemos con Italia y España, donde con frecuencia nos presentamos. Otra pieza es el Quinteto de Schumann, una obra cumbre del repertorio de cámara que nos ha acompañado a lo largo de estos años”, detalló Saúl Bitrán, quien se integró al grupo en 1986.

Sobre el Adagio para cuerdas, ambos músicos destacaron que se trata de una de las obras más emblemáticas escritas para música de cámara en Estados Unidos, país fundamental en la trayectoria del cuarteto desde sus inicios.

A lo largo de más de cuatro décadas, el Cuarteto Latinoamericano ha recibido reconocimientos como el Diapason d’Or y dos Grammy Latino —en 2012 por el álbum Brasileiro: Works of Francisco Mignone y en 2016 por El Hilo Invisible—, además de realizar más de ochenta grabaciones y presentarse en algunos de los principales escenarios del mundo.

Fueron pioneros en la grabación de composiciones para cuartetos de Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, Manuel M. Ponce y otros autores latinoamericanos. El Palacio de Bellas Artes los ha recibido en diversas ocasiones, tanto en su escenario principal como en la Sala Manuel M. Ponce.

Con motivo de su 35 aniversario, en 2017, la compositora Gabriela Ortiz —quien ha escrito otras obras para la agrupación— les dedicó la pieza Lío de cuatro.

Para Montiel, este cierre es más que una despedida: “Ha sido una carrera hermosa, con tanto éxito, grabaciones, clases y conciertos en muchos países. Por supuesto, hay tristeza porque todo llega a su fin, pero terminamos con la frente en alto. Los cuatro tenemos planes personales de composición, docencia e incluso de ofrecer conciertos de vez en cuando. Más que una despedida, es una transformación”.