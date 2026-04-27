Un libro investiga la relación entre García Lorca, Philip Cummings y ‘Poeta en Nueva York’

Libro. El escritor español Federico García Lorca.

La escritora estadunidense Patricia A. Billingsley propone una relectura de ‘Poeta en Nueva York’, del escritor español Federico García Lorca (1898-1936), a la luz de la relación sentimental que mantuvo con el estadounidense Philip Cummings.

Su obra ‘Lorca in Vermont’ (Taurus), basada en cartas familiares, recuerdos, diarios, poemas y traducciones, sigue el rastro de un verano, de un paisaje y de una experiencia afectiva que, según plantea la investigación, iluminan una parte sustancial de la escritura lorquiana.

La autora, experta en Literatura del siglo XX y que ha dedicado más de catorce años a estudiar esta relación, atribuye la ocultación de la visita de García Lorca a Vermont (EE.UU.) en el verano de 1929, invitado por Cummings, a la homofobia de la época y “a una conspiración de silencio” sostenida durante casi veinte años para proteger el legado del escritor español.

La narración se remonta al primer encuentro entre Cummings, un joven de 21 años, y García Lorca en la Residencia de Estudiantes de Madrid en julio de 1928.

En la primera conversación, Cummings enseña al poeta español fotos de Vermont y lo invita a ver otras en su habitación, donde se produce, según Billingsley, su primer encuentro sexual.

Poco antes de embarcar hacia Nueva York, García Lorca se cruza con el joven estadounidense en el tren de Madrid a París. De ese reencuentro surge la invitación de pasar el mes de agosto en su casa del lago Eden, en Vermont, referencias que aparecerán en los versos de ‘Poeta en Nueva York’.

La escritora subraya que ese es el primer lugar donde Lorca vuelve a escribir tras semanas “casi mudas” en Nueva York, un espacio “de respiro” tras el “desconcierto” de la gran ciudad, y también un paisaje que permite a los dos hombres estar juntos con “una libertad vigilada”.

El paisaje idílico, precisa, no borra el conflicto interior que recogen los poemas que el español escribió allí, ‘Cielo vivo’, ‘Muerte’, ‘Poema doble del lago Eden’ y ‘Tierra y luna’, en los que sigue empujando el lenguaje hacia la imaginería surrealista y el flujo de conciencia.

Los poemas muestran a un hombre atravesado por la ira, la desesperación y la angustia, incapaz de encontrar el amor auténtico que busca y, sobre todo, de hablar abiertamente de sí mismo, según Billingsley.

Una nueva edición de ‘Poeta en Nueva York’

La editorial Arrebato acaba de sacar, además, una nueva edición de ‘Poeta en Nueva York’ basada en los originales que el poeta dejó en julio de 1936 en las oficinas madrileñas de su amigo José Bergamín junto a una nota manuscrita: “Querido Pepe: He estado a verte y creo que volveré mañana”.

Un mensaje de resonancias trágicas ya que, a los pocos días, intuyendo el inicio de la guerra civil española (1936-1939), marchó hacia Granada, donde sería detenido y asesinado el 19 de agosto por el bando sublevado contra el Gobierno de la II República.