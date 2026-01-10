Artistas sin Seguridad Social

Argenetic Eder después de su última convulsión en diciembre de 2025, escáner 3D de su columna y texto de la queja en el Hospital Juárez. (Eder Castillo)

Eder Castillo (Tlalnepantla 1977) es un artista visual quien se salió de su casa a los 14 años, no terminó la prepa, y desarrolló para sobrevivir los más diversos oficios: albañil, vendedor ambulante, recolector de basura, cargador, empleado de tienda departamental y de ahí asistente de diseñadores o arquitectos; en su último empleo en el año dos mil, trabajó para las elecciones federales como capacitador electoral, de donde surgió la oportunidad de hacer carrera política, pero se inclinó por el arte. Para Eder, esta odisea es toda una declaración sobre el perfil de los artistas en México.

El inicio de la Pandemia en 2020 coincidió con que después de 20 años de carrera, Castillo ganó el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, SNCA, del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SNACPC antes FONCA, pero además sufrió una implosión de vértebras que le generó Epilepsia y recurrentes y violentas crisis convulsivas. Eder fue diagnosticado con Osteoporosis que derivó en una Cifosis o joroba con la que perdió estatura y usó un bastón.

Eder pasó sin éxito por el DIF buscando evaluar su discapacidad en el Centro Estatal de Rehabilitación Zona Nororiente 1; intentó afiliarse al ISEMIN Instituto de Seguridad Social del Estado de México, y al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, (actual IMSS-Bienestar), instituciones gratuitas con el mismo obstáculo: pagar costosos estudios privados para ser diagnosticado; incluso, Eder relata que un médico del Bienestar lo mandó para realizarse sus estudios a una clínica privada donde este doctor trabajaba. Al acudir grave al Hospital Juárez le intentaron negar la entrada donde su madre y hermana interpusieron una queja que acabó archivada.

En el contrato-convenio de Eder para el SNCA, leyó un punto que lo aterrorizó: el riesgo de que suspendan el apoyo, ya que sólo se puede usar el dinero para producción artística, y no para otro fin, como la salud. Eder, señala la necesidad de instituciones de Seguridad Social para el gremio cultural y artístico, pero legislando infraestructura y presupuestos ya existentes. ¿El gobierno mexicano sólo reacciona a los problemas de salud de los artistas mexicanos sí por estos se vuelven ícono mundial del Siglo XX como Frida Kahlo?, ¿Será que hay que exhibir globalmente la pésima Seguridad Social del artista en México para que El Estado haga algo?

IG: @egea.eduardo