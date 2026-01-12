El FICM presenta “Découpage”: columna semanal del crítico de cine Alonso Díaz de la Vega

Découpage

A partir del 19 de enero del 2026, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), publicará semanalmente, como parte de su compromiso con la difusión de la cultura cinematográfica, la columna“Découpage”, del crítico de cine Alonso Díaz de la Vega.

“En francés, découper significa recortar, segmentar. Ya que el cine es, primero, la ilusión de movimiento producida por fotogramas, y luego la imitación de la realidad y el tiempo mediante secuencias adheridas entre sí a partir del montaje, el sustantivo découpage es importante para la historia fílmica”, comentó Alonso Díaz de la Vega.

En termino cinematográficos, découpage hace referencia al proceso de mostrar con cada plano, la escritura del guion a las imágenes. Para la crítica, el mismo sustantivo sugiere el proceso de observar el montaje atendiendo a cada imagen.

“Découpage”, sin embargo, no será un intento tan minucioso de entender cada plano, cada corte, sino una invitación a todo tipo de lectores para que observen con atención los detalles en las imágenes y sus significados sorprendentes”, explicó el crítico de cine.

¿Por qué le interesa la lluvia a Andréi Tarkovsky? ¿Qué efecto tienen las sombras en el cine de Fritz Lang y qué dicen de su tiempo? ¿Por qué en Pickpocket importan las imágenes de las manos?

En cada reseña que forme a “Découpage”, Alonso Díaz de la Vega explorará las decisiones tomadas por los realizadores y las implicaciones que estas han tenido: desde sumar toda una poética del cine, hasta transformar la historia del medio. “¿Y por qué razón? Porque mirar películas no es sólo recibir imágenes, sino hacerlas florecer mediante las preguntas que les hagamos”, concluyó Alonso.

Alonso Díaz de la Vega

Alonso Díaz de la Vega ha escrito sobre cine en Gatopardo,Milenio Semanal,La Tempestad,Tierra Adentro,Cine Premiere y varios medios más.

En la televisión participó en el programa Mi cine, tu cine, de Canal Once, y también ha colaborado con el Festival Internacional de Cine de Morelia. Como membro del jurado ha participado en el Festival Internacional de Cine de Róterdam, FICUNAM, Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango, Shorts México y Doqumenta.

Asímismo es coeditor del libro Espectáculo a Diario: Ensayos sobre el cine clásico mexicano, el cual acompañó la retrospectiva del mismo nombre en el Festival de Cine de Locarno.

Entre sus colaboraciones se encuentran ensayos editados por la Universidad de Lima sobre Jean-Luc Godard, John Ford y Martin Scorsese.

“Découpage” será publicado cada lunes en www.moreliafilmfest.com. al igual que en redes sociales del FICM.