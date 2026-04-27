Exhiben la colección de Ivonne Domenge “Pequeño Formato. Experiencia Monumental”

Pieza. Una de las obras de la escultora Yvonne Domenge.

La escultora Yvonne Domenge (1946 –2019) fue la primera mujer y artista mexicana en exhibir obra monumental en el Millennium Park de Chicago (2010– 2012), por lo que ahora el Estudio Yvonne Domenge presenta una nueva colección escultórica que reinterpreta, en pequeño formato, aquella emblemática exposición: se llama “Pequeño Formato. Experiencia Monumental”.

“Es un honor para mí presentar este proyecto con el que mis hermanos y yo reafirmamos nuestro compromiso con el legado de mi mamá Yvonne Domenge, a través de su obra, que trasciende el tiempo y ha impactado tanto en México como en el mundo y sigue inspirando a nuevas generaciones”, presentó la directora del Estudio, Chantal Couttolenc Domenge.

Nacida en Ciudad de México en 1946 y fallecida en la misma ciudad en 2019, Yvonne Domenge no sólo hizo piezas monumentales, sino que tuvo un carácter, una personalidad y un corazón monumentales, según recordó la hija de la escultora.

“Hace ya 16 años de esta exposición, Interconexiones. Hoy en día nos inspiramos en estos 5 diseños para presentarlos en un nuevo formato que llamamos “arte portable”, que son piezas de menos de 20 centímetros de alto o diámetro en caso de las esferas”, indicó.

Le pareció que el formato concebido es “muy bonito” porque permite convivir con las piezas en todo tipo de casas.

“El mundo ha cambiado, por lo menos así lo veo yo, nuestros espacios cada vez se hacen más pequeños, cada vez se hacen más íntimos y con estas piezas de pequeño formato logramos tenerlas, poderlas voltear, que muchas cuando las volteas pareciera otra pieza; les puedes dar el ángulo que tú quieras y lo más importante, las puedes abrazar, las puedes sobar”, destacó Chantal Couttolenc Domenge.

ALGUNOS SIGNIFICADOS

Según explicó la directora de Estudio Yvonne Domenge durante el evento de lanzamiento de la Colección, Yvonne Domenge dejó comentarios sobre estas piezas.

“Empezamos con Listón de Tabachín, la esfera amarilla, comprende ocho circunferencias que van teñidas en la mitad como el signo del infinito o como listones de un regalo que evocan el regalo de vivir”, leyó Chantal Couttolenc Domenge.

Luego, “Esfera de coral, la esfera azul, reproduce un coral del tamaño de una monedita (ahí traigo el coral en tamaño de una monedita para que, por favor, pasen a verlo también) ese color azul consiste en semicírculos planos con bordes ondulados que se tuercen levemente formando gajos irregulares, es un homenaje a la naturaleza marina”.

Continuó con “Olas de viento, la esfera blanca, circunferencias onduladas que aluden la espuma del mar e insinúan los círculos que se forman cuando se arroja una piedra a un lago en calma. Es el mar, el viento, el movimiento, la vida que está siempre llena de movimientos externos. Es la fluidez del cambio”.

“Árbol de vida, es rojo como la pasión, como señal de la energía de la vida. Es el árbol que es el puente entre el cielo y la tierra, entre lo material y lo espiritual. Sus ramas están recibiendo lo que llega”.

“Y terminamos con la semilla o kan, que quiere decir semilla en maya. Las semillas son la vida, la capacidad de recrearse y florecer, de naranja porque es el color de la cercanía, de la calidez y de la unión”, apuntó.

SMALL FORMAT FOR A MONUMENTAL EXPERIENCE

“Están maquetas que son increíblemente frágiles y son las originales, las pueden ver, les pido, por favor, que aunque se mueran de ganas no las toquen”, advirtió Chantal Couttolenc Domenge, al mostrar las piezas de la Colección a los medios e invitados especiales.

Recordó que para su mamá todo empezaba con lápiz -“siempre lápiz, era rara a la vez que utilizara tinta o que utilizara otro material”- y destacó que sus maquetas las hizo siempre en madera y las tallaba con sus manos.

“La proporción humana. Sus piezas monumentales, decía que eran para los transeúntes, para quienes van a vivir con ellas en la calle, no para la arquitectura y el paisaje, para la gente en la calle”, añadió.

Informó que este proyecto se trabaja de la mano de Lucas Cowan, curador del Millennium Park de Chicago, quien en aquel entonces descubrió y escogió la obra de Yvonne. Luego entre los dos hicieron la curaduría de exposición que la que catapultó a los ojos internacionales.

De acuerdo con el texto explicativo del curador, “éstas no son reducciones, son destilaciones de la obra monumental que la transforma en verdaderas joyitas”.

También relata que “a veces resultaba difícil distinguir a Yvonne de su obra. Eran una y la misma persona, curiosa, vivaz, audaz y profundamente en sintonía con el mundo que la rodea”.

“La misma energía que animaba en la conversación se reflejaba en cada una de las estructuras que creaba Sus esculturas no imponen, invitan, crean espacios de inspiración, reflexión y exigencia compartida y experiencia compartida”.

COLECCIONA

“Son piezas increíblemente complejas, aunque ella decía que son muy fáciles de digerir visualmente porque son líneas matemáticas. No sé bien qué quería decir con eso, pero lo que sí es que son muy fáciles de ver y de digerir y de querer apapachar, pero no son fáciles de hacer”, detalló Chantal Couttolenc Domenge.

“Pequeño Formato. Experiencia Monumental” se presenta como una oportunidad para coleccionistas y profesionales del diseño de integrar arte contemporáneo de alto nivel en espacios selectos.Las piezas están a la venta y se pueden adquirir en serie o individualmente, bajo pedido.

De la mano de esta Colección de arte, sale una publicación en inglés y en español. Para más información ingresa en https://yvonnedomenge.com/ y sigue o ponte en contacto a través de las redes sociales de @yvonnedomenge)