“Viaje alrededor de mi escritorio”, tres ensayos de Fernando Fernández

Lectura

A pesar de que muchos blogs fueron abandonados por sus autores luego del auge de las redes sociales, Fernando Fernández mantuvo el suyo y, a fuerza de nutrirlo semanalmente, se convirtió en uno de los espacios literarios más estimulantes de los últimos tiempos. “Siglo en la brisa” es el nombre del blog que hasta la fecha tiene más de 500 entradas dedicadas a quitarle el polvo a la vida cotidiana. Hace algunos años, Fernández reunió 36 de estos ensayos en el libro Viaje alrededor de mi escritorio (Bonilla Artiga Editores, 2020) y, en esta ocasión, para dar inicio al ciclo 2026 de Lecturas Estatutarias de la AML, presta su voz a tres de ellos.

En su intervención, Fernando Fernández recuerda que a finales del siglo pasado tuvo razones para pensar que Francisco Repilado, conocido como Compay Segundo, era mejor poeta que Federico García Lorca. La teoría llegó a su cabeza al escuchar el verso “¡Oh Cuba! ¡Oh curva de suspiro y barro!”, en la versión musicalizada del poema “Son de negros en Cuba”, desconocido hasta entonces para él. Cuenta, también, que descubrió un letrero en el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria que muestra la afortunada relación entre naturaleza y literatura: “Mosquero (Cantopus pertinax). Mide de 17 a 19 cm. Su plumaje es gris. Habita en bosques templados. Se alimenta de insectos. Es residente y canta como diciendo ‘José María’”. Y, por si fuera poco, narra que su tocayo de apellidos es un personaje cinematográfico, mezcla de bribón y terrateniente, que aparece en The Searchers, de John Ford.

La lectura se proyectará el próximo jueves 22 de enero, en punto de las 13:00 horas, a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la AML.