EL carro de comedias de la UNAM llega al Cenart

Teatro Una escena de la obra “El gran teatro del mundo”, de Pedro Calderón de la Barca. (UNAM)

El Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, recibirá al Carro de Comedias de la UNAM que ofrecerá una única función de El gran teatro del mundo de Pedro Calderón de la Barca, el viernes 30 de enero, a las 17:00 h.

En esta obra, adaptada y dirigida por Andrés Carreño, una compañía viaja en su carro de comedias representando una y otra vez la misma obra. Una ficción que refleja la vida o, tal vez, la vida convertida en ficción. Los límites entre un espacio y otro no están claros.

El autor repartirá los papeles, pero ¿está realmente todo el elenco en igualdad de condiciones para representar cualquier personaje? ¿O será que la movilidad social se parece a la posibilidad de obtener un papel protagónico sin tener palancas? Nos preguntamos si en esta vida seguimos un guion escrito por un ser supremo o si tenemos la libertad de escribir nuestra propia historia.

A veces vemos la vida en rosa, otras la vida es un carnaval, pero, en el fondo, la vida es una tómbola y los caminos de la ficción nunca son como uno pensaba. Te invitamos a ser parte de esta representación y a cuestionar sobre este gran teatro que es el mundo.

El Carro de Comedias de la UNAM es un proyecto de teatro itinerante que transforma un remolque en escenario y ofrece funciones en escuelas, plazas y diversos espacios al aire libre, ante todo tipo de públicos y bajo las condiciones climáticas más variadas.

La adaptación de El gran teatro del mundo es la producción número 29 del Carro de Comedias, un texto clásico en habla hispana que, debido a su humor, lenguaje, canciones y observación de nuestra realidad social, puede ser de interés para la audiencia contemporánea.

El elenco de El gran teatro del mundo está conformado por David Barrera Bautista, Tamara G. Cano, Rosa Luna, Paulina Márquez, Marlon Perzabal y René Segreste y cuenta con la escenografía y vestuario de Mauricio Ascencio, mientras que la composición musical y diseño sonoro es de Julio Gándara.

El Carro de Comedias de la UNAM llegará al Cenart con El gran teatro del mundo el viernes 30 de enero, a las 17:00 h, en las Áreas Verdes. La entrada es libre. Para más información consulta la página cenart.gob.mx.