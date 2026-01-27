El MuCo alista festejos para el 109 aniversario de la Constitución

Aniversario. Rosalba Mejía Albarrán, coordinadora del Museo de las Constituciones, presentó las actividades del aniversario.

El desconocimiento de la Constitución Política de México es uno de los grandes déficits educativos y de formación cívica que persisten en la población mexicana, afirmó Rosalba Mejía Albarrán, coordinadora del Museo de las Constituciones (MuCo).

Al responder a la pregunta de Crónica sobre el conocimiento de nuestra Carta Magna, explicó que la educación cívica, que anteriormente funcionaba como la piedra angular del sistema de enseñanza, sufrió transformaciones profundas en los diversos planes de estudio.

Bajo el esquema de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), señaló que se busca abordar la convivencia social como una ventana pedagógica hacia la norma fundamental que nos rige como mexicanos.

Sin embargo, dijo, es fundamental que los niños se reconozcan como sujetos de derechos desde sus primeros años para poder defender su integridad y dignidad.

En el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, del Centro Histórico de la CDMX, la coordinadora lamentó que, al salir a la calle, sea todavía muy evidente la falta de una sólida cultura constitucional y de la legalidad en la sociedad.

Con mentalidad positiva y fe en los mexicanos, afirmó que esta carencia “no la desanima, sino que refuerza la necesidad de mantener y ampliar las actividades formativas del Museo de las Constituciones”.

El MuCo implementará actividades diversas como el Taller sobre la Cartilla de Identidad, que enseña a los niños la importancia del acta de nacimiento, señaló.

Otro ejercicio fundamental para jóvenes es "Vale Vale“, una simulación parlamentaria donde son discutidas y propuestas diversas reformas constitucionales.

Dijo que “estas dinámicas buscan que las nuevas generaciones comprendan cómo se construyen las leyes que rigen su convivencia”.

Lurgo confió al reportero que le gustaría que asistieran muchos niños y jóvenes para que aprendan a ejercer sus derechos y generen ideas nuevas.

MES DE LA CONSTITUCIÓN EN EL MUCO

Rosalba Mejía Albarrán habló así al informar que para conmemorar el próximo 5 de febrero el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México, el MuCo presentó una oferta que trasciende la efeméride histórica para fomentar el ejercicio de derechos.

La funcionario reveló un programa que convierte al museo en un foro activo de difusión y promoción para los derechos culturales y constitucionales de todos.

Entre las actividades académicas y artísticas, destacan talleres de bordado feminista donde se dialoga sobre la violencia hacia las mujeres.

También serán proyectados filmes que invitan a reflexionar sobre los derechos de las personas en prisión y su reinserción; y serán implementados cine-debates.

Explicó que uno de los pilares de esta temporada es la exposición temporal "Derechos humanos en collage“, que presenta más de 40 trabajos; “obras, creadas por ciudadanos de diversos estados que narran visiones personales sobre el derecho a la salud y la educación”.

Mejía Albarrán informó que la muestra permanecerá abierta durante seis meses, e incluye piezas conmovedoras sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

A través del arte, personas sin formación jurídica logran representar la justicia que se vive en el día a día.

Para la comunidad intelectual y académica, el museo ofrece los "Talleres de Justicia Cotidiana“, que abordan temas contemporáneos de gran calado.

“Este mes, el debate se centrará en la regulación nacional y el consumo lúdico de la cannabis”, reveló.

La inclusión es un compromiso tangible en el MuCo, por ello forma parte de la red de atención a Personas con Discapacidad; “se realizan recorridos mensuales en Lengua de Señas Mexicana para sensibilizar al público sobre este lenguaje constitucional”.

Añadió que la diversidad lingüística también tiene un espacio privilegiado con lecturas de cuentos en náhuatl para celebrar el Día de la Lengua Materna.

Impacto del Conocimiento; “Cuando cae el Veinte”

Mejía Albarrán afirmó que el desconocimiento de la norma fundamental hace a los ciudadanos más vulnerables ante posibles abusos de autoridad.

Reiteró lo fundamental que es para los niños reconocerse como sujetos de derechos desde sus primeros años escolares; “por ello, el Museo invita a profesores de escuelas públicas y privadas a utilizar el recinto como auxiliar didáctico”.

Para ilustrar el impacto de adquirir nuevo conocimiento cobre la Constitución, Mejía Albarrán compartió a Crónica una anécdota conmovedora sobre una niña que visitó el recinto junto a su hermano, quien tiene una discapacidad.

Al interactuar con los materiales del MuCo, la pequeña comprendió que el derecho a la educación es universal y cuestionó por qué su hermano fue rechazado por algunas escuelas.

La funcionaria resaltó que “ese momento, donde al ciudadano le cae el veinte sobre sus propios derechos, es precisamente lo que motiva la labor diaria de la institución”.

Expresó con optimismo en su voz que en los medios de comunicación es cada vez más frecuente escuchar a las personas defenderse con la frase "es mi derecho“.

“Este cambio en el lenguaje cotidiano representa pequeñas conquistas sociales que se deben ir ganando y consolidando paso a paso en todo México”, comentó.

Dijo que no es necesario leer los 136 artículos de forma exhaustiva para entender la esencia de nuestra convivencia social y política; lo vital es comprender cómo los derechos se ejercen cotidianamente y cuáles son las herramientas legales para defenderlos.

El acervo del MuCo es jurídico, y también artístico y arquitectónico; alberga obras de Manuel Centurión y Roberto Montenegro; el recinto fue el lugar donde fue redactó la primera Constitución del México independiente en el siglo XIX.

Historia Viva en el Corazón de México

Entre las curiosidades históricas que los visitantes pueden apreciar, se encuentra una curul original donada por un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este elemento ambienta el espacio dedicado a la Constitución de 1917 y recuerda la instalación del primer Congreso Legislativo, donde Venustiano Carranza juró su encargo como presidente de la República.

Para quienes prefieren la interacción tecnológica, el MuCo actualiza constantemente su plataforma digital con infografías sobre las reformas constitucionales.

Este recurso permite profundizar en la historia de las más de 800 modificaciones que ha tenido el texto, explicó.

La cartelera dominical fue enriquecida con conciertos gratuitos, como la presentación de Alejandro Viramontes en el marco de febrero como mes patrio. “La intención es que la cultura sea el vehículo principal para el reconocimiento de nuestra identidad nacional”, explicó.

Añadió que para facilitar la asistencia de la comunidad educativa, el MuCo abrirá de manera exclusiva el lunes 2 y martes 3 de febrero; “es una oportunidad ideal para que los estudiantes realicen sus tareas escolares en un entorno histórico y profesional”.

Afirmó que el acceso al Museo de las Constituciones y a todas sus actividades es completamente gratuito para el público en general.

Esta gratuidad garantiza que el conocimiento de la ley sea un bien accesible para todos los estratos sociales.

“El MuCo es un espacio de la UNAM nos recuerda que la Constitución es un documento vivo y dinámico. Conocerla es el primer paso para fortalecer nuestra democracia y garantizar un futuro de justicia y equidad”, dijo.

Ubicación: Calle del Carmen esquina con San Ildefonso, Centro Histórico, CDMX. Horario: Miércoles a domingo, de 10:00 a 17:00 horas. Entrada gratuita.