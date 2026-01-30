“La cultura chicana es un corredor cultural que va de Canadá hasta Sudamérica”

Arte Algunas de las integrantes del colectivo Chicanxs sin Fronteras.

Desde el 2022, el colectivo Chicanxs sin Fronteras (CHSF) impulsa encuentros y proyectos culturales que abordan temas fronterizos, migración, latinos e hispanohablantes en Estados Unidos.

“Hay grandes antecedentes de lo que nosotros hacemos. Lo que tiene de diferente este encuentro de cultura chicana es que el encuentro se realiza en espacios tanto académicos institucionales, universidades, preparatorias, como en espacios independientes, autogestionados y galerías”, indica el historiador Alfonso Vázquez Pérez, Coordinador General del colectivo mexicano “Chicanxs Sin Fronteras”.

En conversación sobre algunas actividades y publicaciones bilingües que el colectivo tiene planeadas para este año, el coordinador general del colectivo también ahonda en algunos conceptos importantes en la postura que defienden, tales que identidad, decolonialidad, transculturalidad, migración y carnalismo.

Desde su perspectiva, la cultura y las letras chicanas nos enseñan que el idioma y la identidad no son algo fijo, “siempre están en movimiento, siempre están retando a los órdenes hegemónicos”.

“Cuando se habla de la cultura chicana migrante los grandes discursos hegemónicos solo se detienen en hablar de la cantidad de remesas, del dinero, pero la literatura la chica nos enseña que la experiencia de los mexicanos fuera de México es más amplia”, ahonda.

Le parece que la literatura chicana en particular ayuda a entender que se trata de un gran corredor cultural, que va desde el norte de Canadá hasta Sudamérica. “Tiene su amalgama en la cultura, en el intercambio lingüístico, en el intercambio a través de la comida, en las conversaciones, más allá de las remesas”.

“Es más amplia, es otro México, otra nación, otra cosmovisión, una mezcla, un híbrido que está en movimiento”.

En ese sentido, CHSF apuesta por la publicación de antologías poéticas bilingües la colección va para su tercer tercer y cuarto volumen.

“Tenemos dos volúmenes publicados Todos los caminos llevan a casa (Rodríguez, 2023) y Our corazones are still Burning (Sedillo, 2024)”, presenta Alfonso Vázquez Pérez.

Además, adelanta que para este año preparan el volumen dos de la Antología de Cultura Chicana. “Ya tenemos los textos, nos estamos preparando para colaborar con CCH Naucalpan”.

PUBLICACIONES

Mientras que los dos volúmenes que vienen de poesía chicana se planean para el mes de noviembre, en el marco del Encuentro anual, la antología de cultura chicana se publicará entre marzo y abril.

Integrará 12 autores y el título se eligió en referencia directa a la primera antología publicada en México llamada “Antología de Literatura Chicana” de Tino Villanueva, en los 80.

“A partir de este homenaje que queremos hacer a Tino Villanueva, decidimos que fuera una antología en donde se mezclen los géneros literarios, ensayos académicos, crónicas, entrevistas, poesía”, indica el coordinador de CHSF.

Plantea que la literatura chicana, al hablar de los márgenes, diásporas, experiencia en el barrio o en la “pinta” -prisión-, cultura homie, etc “nos ayudan a a ampliar nuestros horizontes de lo que son las ciudades de color en Estados Unidos, de que la cultura siempre está en movimiento, es cambiante”.

Asimismo, el gestor y coordinador destaca que “el proyecto editorial parte de la idea de que todas las identidades o identificaciones se desarrollan a través de las narrativas: nos identificamos a través de la manera como nos narramos”.

Por ello es importante considerar que toda identidad tiene su carácter narrativo y de ahí que el proyecto editorial sea fundamental para el colectivo. Al tener quienes narran la experiencia chicana, se puede buscar anclaje de qué es lo chicano.

CARNALISMO Y 2026

Entre los conceptos que CHSF enarbola para hablar de lo chicano sobresale el carnalismo, que tiene una connotación “muy de barrio, del día a día del mexicano”.

De acuerdo con Alfonso Vázquez Pérez, el carnalismo remite a la hermandad -brotherhood o sisterhood- pues se trata del apoyo que nos damos entre familiares, amigos, colaboradores.

“Una fraternidad, es un don que tenemos para con el otro, el ser carnal es recíproco. Y en el terreno político, dentro del movimiento chicano es un concepto muy ontológico y de activismo político porque aparece en el Plan Espiritual de Aztlán, el gran ideario político del movimiento chicano”, ahonda.

El historiador y gestor cultural detalla que el Plan Espiritual de Aztlán se creó en 1969, con siete puntos para la acción chicana a favor de la causa. Uno de ellos se refiere al carnalismo.

“Al final, este punto dice así: ‘nuestros valores culturales, respeto a nuestra cosmovisión, a nuestra familia y a nuestros hogares, servirán como una arma poderosa para derrotar el sistema de valores, del dólar gringo y para incentivar el proceso de amor y el carnalismo’, entonces, nos parece muy poético y político”, agrega.

Por otra parte, aunque de la mano de estos ideales, Chicanxs Sin Fronteras replica una convocatoria en la que participará el próximo 7 de febrero, de 12 a 10pm, en el sitio anteriormente conocido por el Hemiciclo a Juárez y rebautizado “Plaza Palestina Libre”, para alzar la voz en torno a distintas problemáticas.

“Se va a declamar poesía, va a haber conversatorios, música, nosotros vamos a llevar nuestra mesa editorial y vamos a incluir en la agenda el tema de la migración, y las reglas contra los migrantes en los Estados Unidos”, invita.

Alfonso Vázquez Pérez explica que esta convocatoria es iniciativa Resistencia Galería y de Punto Magnolia. “Ellos nos invitaron a participar en este evento que se llama Un rumor se levanta”.

Para más información sobre las publicaciones y actividades de Chicanxs Sin Fronteras sigue sus redes sociales @chicanxs_sin_fronteras o ingresa a su página web www.chicanxsinfronteras.com