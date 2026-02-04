El INAH es un orgullo y debemos defenderlo: Claudia Curiel de Icaza

Aniversario. La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, encabezó el festejo por el 87 aniversario del INAH. (INAH)

En el marco del 87 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza destacó el lanzamiento de la colección “Pioneras”, dedicada a reconocer el trabajo de mujeres de la institución.

“Lo anunciamos desde el aniversario pasado, vamos a hacer un trabajo importante de historiografía sobre la participación de las mujeres en la construcción de esta noble institución”, manifestó.

“A lo largo de la administración, cada año va a haber un tomo muy importante sobre el papel de los distintos frentes de lo que han construido Las mujeres en el INAH, porque pocas veces se habla de ellas, pocas veces se narra sobre ellas y el trabajo y la consolidación de una institución así no se puede entender sin las mujeres”, expresó durante la ceremonia realizada en el Castillo de Chapultepec.

Por otra parte, la Secretaria de Cultura informó que el año pasado “se hizo una inversión de alrededor de 200 millones de pesos a las escuelas del INAH, principalmente a la ENAH” y adelantó que este año “vamos a seguir abonando para tener el primer laboratorio, un laboratorio nuevo que estará en la ENAH, para dotarlo de las condiciones, la autonomía de investigación que necesitan para seguir siendo líderes en investigación”.

“El INAH es un orgullo y se debe a ustedes, a sus hijos, sus abuelos y a todos quienes han sido parte de una de las instituciones más nobles, como es el INAH, y que nos toca seguir defendiendo, impulsando y trabajando por su renovación”.

Asimismo, Claudia Curiel de Icaza compartió a grandes rasgos la estrategia de cara al Mundial de Futbol 2026.

“Se tomó la posesión de más de 700 hectáreas del predio de la poligonal de zona de monumentos arqueológicos en Cañada de la Virgen, en Toniná, y en muchos trabajos que también están en el marco de restitución de tierras del Plan de Justicia”, señaló.

“También se hizo un trabajo importante en la zona arqueológica de Cobá -yo también tuve el gusto de poder subir esas escaleras que recobran la vida de ese espacio también a nivel turístico, pero con mucho cuidado- y todas las estructuras que están para servicios, en todo el tema de turismo del mundo maya y para el Mundial, pues evidentemente tenemos un patrimonio único, envidiable”, agregó.

Entre los proyectos del INAH, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se harán intervenciones arqueológicas, de investigación y excavación, así como el fortalecimiento 46 zonas arqueológicas y 12 museos en el país.

“Ahí está Iris Infante, que es la encargada de fortalecer 46 zonas arqueológicas, 12 museos distintos del estado del país, con una inversión de más de 200 millones de pesos, se van a trabajar con todos los juegos de pelota, Museo de Antropología, Templo Mayor, todo este circuito que es fundamental, trabajar por una mejor infraestructura para todos los turistas y visitantes”, ahondó la secretaria de Cultura.

“Teotihuacán también va a tener un trabajo importante, en unos 3 meses los caminos, los servicios, la señalética y todo lo que tiene que ver con los trabajadores, que son los que van a atender este flujo brutal de turistas de todo el mundo. Estamos enfocados en la preservación, pero en dar las condiciones fundamentales para todo eso”, continuó.

INAH

Como parte del aniversario, anualmente el INAH reconoce la trayectoria de algunos de sus 867 investigadores, 200 arquitectos, 180 restauradores y 2,625 trabajadores eventuales. En esta ocasión se reconoció a la especialista en historia colonial, María del Carmen Reyna y Pérez, con 65 años dentro del INAH; al experto en la preservación de zonas patrimoniales y restauración de monumentos, el arquitecto Alfonso Zamudio Castro; al restaurador del Museo del Templo Mayor, Carlos del Olmo Mendoza; al fototecario del Museo Nacional del Virreinato, Adrián García, y a la trabajadora del Centro INAH Morelos, Guadalupe Cabuto Macías.

El titular del INAH, Omar Vázquez recordó que la institución tiene una red de 165 museos en el país, los cuales en 2025 recibieron un total de 11 millones 529,795 visitantes y subrayó la afluencia al Museo Nacional de Antropología, que en el mismo periodo rebasó los 5 millones.

La entrada a las 194 zonas arqueológicas abiertas a la visita pública también fue significativa el año pasado, al registrar 10 millones 486,788 personas.