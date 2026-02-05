Reventón y Vanguardia; Espíritu de la “Revênt-Arte” de Picci Fine Arts en la Escena Cultural de la CDMX

Revênt-Arte, espacio de encuentro intergeneracional donde la energía del ‘reventón’ ochentero y la vanguardia joven conviven con los grandes maestros, señala Arturo “Picci” Aguilar. —

Picci Fine Arts La muestra es un espacio de encuentro intergeneracional donde dialogan maestros del México de finales del siglo XIX y el siglo XX. (SUNNY QUINTERO)

En plena efervescencia por la Semana del Arte en la CDMX, la galería Picci Fine Arts inauguró su ciclo 2026 con una propuesta que desafía los cánones de la exhibición tradicional.

Bajo la dirección de Arturo Francisco Aguilar Bueno, conocido en el gremio del arte como “Picci”, el recinto presenta la muestra colectiva “Revênt-Arte”, ejercicio estético que fusiona la sofisticación europea con la energía rebelde de la vida nocturna de la Ciudad de México.

Durante una entrevista exclusiva con Crónica, Picci explicó que va más allá de ser solo una exhibición de obras.

Picci Fine Arts Arturo Francisco Aguilar Bueno, conocido en el gremio del arte como “Picci”, explico a Crónica el "Revênt-Arte". (SUNNY QUINTERO, Adrián Contreras)

“Es un espacio de encuentro intergeneracional donde dialogan maestros del México de finales del siglo XIX y el siglo XX, con las voces más disruptivas de la juventud actual”, expresó.

El título de la muestra nace de un singular juego de palabras; por un lado, evoca el término francés rêver (soñar), que alude a los vínculos de la galería con la escena de París y la obra de artistas como Daniel Hourdé.

Por otro lado, rescata la herencia del "reven" (reventón), concepto ochentero que transformó las prácticas artísticas en la Ciudad de México y que forma parte del ADN de la galería.

"Revênt-Arte" es presentada como una celebración entre amigos, una fiesta que reúne piezas del acervo propio y del programa de la galería, señaló Picci.

El repertorio de creadores y sus obras es vasto, incluyendo a figuras de la talla de Carlos Mérida, Mathias Goeritz y Robert Indiana, quienes comparten muros con talentos contemporáneos como Eloy Tarcisio, Chica Ayala, Gustavo Aceves y Giselle Lucía Navarro, entre otros.

Picci Fine Arts Romper con lo Ortodoxo, atreverse a ser irreverentes desde el arte, plantea el "Revênt-Arte". (SUNNY QUINTERO, Adrián Contreras)

Para Aguilar Bueno, esta apertura representa una oportunidad para “romper con lo ortodoxo y refrescar la mirada del espectador a través de la rebeldía y la vanguardia”.

Esta filosofía de intercambio distingue al recinto; el año pasado, la galería estrechó lazos con el Consejo Nacional de las Artes Plásticas de Cuba para presentar una exitosa muestra de creadores menores de 30 años, reveló al reportero.

Horizonte Internacional

Informó que la fiesta de "Revênt-Arte" concluirá el próximo 5 de marzo; sin embargo, la agenda de Picci Fine Arts apunta hacia el Caribe.

Tras el cierre de la colectiva actual, la galería recibirá al maestro Nelson Domínguez, figura del arte contemporáneo cubano, cuya trayectoria internacional consolidará al recinto como un espacio vital para el coleccionismo y la crítica en la capital.

Reventón y Vanguardia; Espíritu de la “Revênt-Arte” de Picci Fine Arts en la Escena Cultural de la CDMX