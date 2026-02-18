“El Cisne Negro” es una obra que abre la reflexión sobre temas como el poder y el género: Raúl Tamez

Ballet . Se utilizan las escaleras, los balcones, el espejo de agua y todo lo que ocurre en la escena es estimulante, además de que son 20 bailarines en escena muy talentosos y el 90% de ellos son mexicanos. Es verdaderamente un espectáculo de alta calidad”, ahonda Raúl Tamez. (Nelson Morales)

El Ballet Contemporáneo “El Cisne Negro”. que La Infinita Compañía realiza por tercer año consecutivo en el Bosque de Chapultepec, ahora en el Castillo que alberga al Museo Nacional de Historia, es una versión actualizada, con comentarios sociales y políticos, basada en El lago de los cisnes.

“Es una propuesta en donde el movimiento tiene otras honduras, otras complejidades, toda la libertad que permite la danza contemporánea. Además, nos ofrece la perspectiva del antagonista, que es muy interesante, y a pesar de todo esto sigue siendo una propuesta para toda la familia”, considera el cofundador y codirector de La Infinita Compañía, Raúl Tamez.

A partir de comentarios sobre el funcionamiento de la aristocracia, los matrimonios forzados, la imposibilidad de querer libremente, convenciones y máscaras sociales, esta obra abre la reflexión sobre temas como poder, género y la exploración de otras aristas del conocido cuento de hadas-ballet.

En conversación con este diario, el codirector de la compañía destaca que al recurrir a este recinto y colaboraciones interdisciplinarias con otros artistas buscan provocar una “experiencia estética alucinante”, en la que el espacio juega un papel importante.

“Ya verás la manera en que se interviene el Castillo. Se utilizan las escaleras, los balcones, el espejo de agua y todo lo que ocurre en la escena es estimulante, además de que son 20 bailarines en escena muy talentosos y el 90% de ellos son mexicanos. Es verdaderamente un espectáculo de alta calidad”, ahonda.

PROPUESTA EN ESCENA

De acuerdo con el dos veces ganador del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, Raúl Tamez, esta propuesta creada y dirigida por Rodrigo González ha tenido buena recepción. Además, continúan con ella porque “cubre un espacio que en su momento estuvo ocupado por la Compañía Nacional de Danza, que durante muchos años hizo “El lago de los cisnes”, en el lago del Bosque de Chapultepec”.

“La Compañía Nacional tomó la decisión de dejar de hacerlo allí y regresarlo a los teatros convencionales y hay toda una cantidad de público que se quedó con las ganas de recibir ese estímulo en un espacio natural, tan interesante como el Bosque y ahora el Castillo de Chapultepec”, opina.

La música es una reducción de la versión original, en un solo acto. “La versión clásica tiene tres actos. Se escogieron las suites y las escenas más emblemáticas, por supuesto, pero también aquellas que nos ayudan a dar este enfoque que es como una continuación de la versión del ballet clásico, en donde entendemos también qué pasa con Odile, cuál es la relación que tiene con Rothbart y cuáles son las honduras de esta maldición”, detalla Raúl Tamez.

Asimismo, en esta producción destacan los ánimos colaborativos: mediante una escenografía de plataformas móviles y agua diseñada por Mario Marín, la iluminación dramática de Aurelio Palomino, un vestuario creado por el artista urbano Atardecer DWSK y la fotografía de Nelson Morales, ambos representados por Banana Contemporary, La Infinita Compañía propone una estética que fusiona tradición y modernidad.

“Esta unión es parte de nuestra línea de Arte Portable, donde trabajamos con artistas y diseñadores de moda para incluir el arte en estos espacios culturales como el teatro. No estamos inventando una piedra filosofal, pues ya se ha hecho en otros países, pero en México no es tan común”, dice por su parte la fundadora y directora de Banana Contemporary, Mónica Martínez.

Le parece que, históricamente, en México el arte ha estado “muy ligado al gobierno” y “se nos quedó en el ADN que el arte mexicano era un arte revolucionario, era un arte que se mostraba en edificios, como el proyecto de la UNAM, para narrar esta historia de lo que queríamos que fuera México”.

“Por ahí va esta contemporaneidad y llevar el arte al cine, al teatro, a tiendas”, agrega, pues este tipo de proyectos van en contra del discurso artístico nacional.

Mónica Martínez considera que el concepto de galería se quedó corto para muchos artistas y gestores, pero que la creación de piezas de arte para otro tipo de espacios y consumo suele ser mal visto, posiblemente porque aún se habla del arte nacional como algo que debiera ser ajeno a su comercialización.

Para ella, lo importante de esta colaboración, más allá de la creación del vestuario, era “generar trabajo para los artistas y darle visibilidad al arte contemporáneo en un espacio donde normalmente no te lo imaginas, también como una postura política y en el caso de DWSK creo que esto es una postura política-social”.

“Me tiene emocionadísima, me fascina la idea de que sea la primera vez en México que un artista de graffiti hace el vestuario de un ballet -tan clásico y occidental como es El Cisne Negro- y en el Castillo de Chapultepec que es parte de la historia de la monarquía en México”, añade.

VE A VERLA

La tercera temporada del Ballet Contemporáneo “El Cisne Negro” estrenó el fin de semana pasado una nueva temporada en el Castillo de Chapultepec (Sección I del Bosque de Chapultepec).

El elenco está encabezado por figuras como Yan Carlo Morejón, Alan Huerta, Paulina del Carmen, Domingo Rubio y Lilia Castaños, quienes dan vida a los roles protagónicos. El reparto secundario lo integran Pamela Grimaldo, Gata Negra, Aileen Aguilar, Jennifer Rivera y Mariano Lizalde- y un sólido cuerpo de baile compuesto por Yokoyani Arreola, Álvaro Pérez, José Ortiz, Ulises González, Yaroslav Villafuerte, Cristóbal Ríos y Carlos Coronel.

Se presenta jueves, viernes y sábados a las 8 pm, domingos a las 7 pm, hasta el 8 de marzo de 2026. Los boletos están disponibles en taquillas del recinto y sistemas de venta digital.

Para más información ingresa en la página y redes sociales de La Infinita Compañía y de Banana Contemporary.