Manuel de Falla en el Claustro, Radiografía de su genialidad a 150 años de su nacimiento

Falla no era un músico prolífico, sino un orfebre que trabajaba cada compás con una exigencia ética y técnica casi atormentada, señala Consuelo Carredano — La Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) fue transformada en el epicentro de un rescate cultural sin precedentes al conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del compositor español Manuel de Falla.

En el majestuoso marco del Claustro, se encontraron Consuelo Carredano, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas y profesora de la UNAM; Marcelo Lorenzo Lombardero, director artístico de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes; y Roberto Ruiz Guadalajara, Profesor de música de cámara para desentrañar la mística y el rigor técnico del compositor granadino.

Durante el conversatorio "Falla 150“, el Gobierno de España, a través de su Embajada en México planteó la categoría del evento como un “acontecimiento de extraordinario interés público por su relevancia internacional”.

Vanguardia y Compromiso Ético

Consuelo Carredano expuso sus investigaciones sobre la compleja relación entre Falla y su crítico más cercano, el intelectual exiliado Adolfo Salazar.

La Dra. de la UNAM reveló cómo Salazar, desde su columna en el diario El Sol, convirtió la música de Falla en una bandera de vanguardia frente a la crítica más conservadora.

Explicó que este vínculo epistolar mostró a un Falla que, aunque moderado, era visto como un rupturista que transformó la esencia de lo español en universal.

Por su parte, el Maestro Marcelo Lombardero resaltó la vigencia de Falla como un cronista de las tensiones sociales, el machismo y la segregación racial presentes en sus obras líricas.

Desde su experiencia como director de escena, Lombardero remarcó que el compositor buscaba la belleza estética, y una profunda resignificación de los dramas humanos.

La charla permitió comprender que Falla no era un músico prolífico, sino un orfebre que trabajaba cada compás con una exigencia ética y técnica casi atormentada; incluso reveló sus profundas inseguridades, que demoraban su producción.

El “Minimalismo Maximalista”

El Maestro Ruiz Guadalajara habló sobre lo que llamó “la economía de recursos de Falla” y lo definió como un “minimalista maximalista” capaz de generar máxima expresión con mínimos elementos.

Los conversadores dialogaron cómo la estancia de Falla en París y su relación con figuras como Ravel y Stravinski, permitieron que su nacionalismo musical trascendiera fronteras y se integrara al mundo.

La influencia de Diáguilev y los Ballets Rusos también fue analizada por los conversadores y señalada como un motor fundamental que impulsó la modernidad visual y dramática en las creaciones del llamado “genio español”.

“La nota de mayor impacto radica en la revelación de la lentitud creativa de Falla, quien a menudo se perdía en revisiones infinitas y dudas epistolares sobre su legado”, señaló Carredano.

Dijo que esta autoexigencia, que lo llevó a dejar inconclusa su ambiciosa obra "Atlántida“, es vista hoy como una prueba de su “compromiso inquebrantable con la verdad artística y sonora”.

Los tres coincidieron en que su música no pertenece únicamente a España, sino que, al igual que Piazzolla en Argentina, habla un idioma ciudadano para toda la humanidad.

También fue comentado que la conmemoración del sesquicentenario de Falla alcanza su punto culminante con una producción monumental que une, tras años de espera, a dos de las instituciones artísticas más importantes de todo México.

Gala Monumental en Bellas Artes

La Compañía Nacional de Danza y la Ópera de Bellas Artes presentarán una propuesta que fusiona la danza y la lírica en una sola narrativa dramática de gran potencia, de la cual Crónica informó oportunamente.

Bajo la dirección escénica de Nuria Castejón y la dirección musical de Abdiel Vázquez, el Maestro Lombardero explicó que será presentado un programa doble que engloba "El amor brujo" y "La vida breve“.

El estreno de la obra será el próximo 23 de abril a las 8 de la noche en el majestuoso Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Lombardero detalló que la temporada será extendida con un total de seis funciones para brindar al público la oportunidad de experimentar la fuerza de "Falla 150" hasta el día 7 de mayo.

Dijo que la iniciativa honra la memoria del músico y fortalece los puentes culturales entre naciones, para reafirmar que “la obra de Falla sigue tan viva como necesaria”.

Vicente Lambra leyó al inicio del eveto un emotivo mensaje de Elena García de Paredes de Falla, sobrina nieta del compositor y presidenta de la Fundación Archivo Manuel de Falla, entidad encargada de gestionar su legado.

“Para nuestra fundación tiene un especial significado apoyar esta doble iniciativa a través de esta conferencia sobre Falla, sus críticos, su obra programada en el Claustro de Sor Juana”, leyó.

Continuó señalando aprecia el respaldo a la presentación estreno de la nueva producción de El Amor Brujo yla Vida Breve; “es fundamental destacar que este evento no solo honra la memoria del músico, sino que también contribuye significativamente a difundir y enriquecer el conocimiento de la cultura española en un contexto internacional”.

Manuel de Falla en el Claustro, Radiografía de su genialidad a 150 años de su nacimiento