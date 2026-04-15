París muestra las muchas caras del dinero con una exposición dedicada a los cómics

Comic. "Si una moneda tiene dos caras, el dinero tiene muchas más". Así introduce la Casa de la Moneda de París, conocida como la 'Monnaie', su exposición dedicada a la representación del dinero en las grandes historietas del cómic franco-belga y estadunidense. (Pol Lloberas Cardona/EFE)

“Si una moneda tiene dos caras, el dinero tiene muchas más”. Así introduce la Casa de la Moneda de París, conocida como la ‘Monnaie’, su exposición dedicada a la representación del dinero en las grandes historietas del cómic franco-belga y estadounidense.

Con el título ‘CLING !’, onomatopeya que representa el sonido de una moneda al caer, la exposición reúne más de doscientas planchas de dibujo de cómics como ‘Tintín’, ‘Lucky Luke’ o el personaje de Disney ‘Scrooge McDuck’, conocido en España como ‘Tío Gilito’.

El comisario de la exposición Lucas Hureau, encargado de su organización junto al dibujante franco-escocés Damien Macdonald, dijo a EFE que esta se ha diseñado en torno a “ocho arquetipos de personajes” de cómic, según su carácter y su relación con el dinero.

“Nos hicimos preguntas sobre el tesoro (en las historietas) y vimos que había gente marginal que no tenía dinero y multimillonarios (...) teníamos toda una temática en torno a la moneda falsa; teníamos la alquimia, porque se necesita un pitufo para fabricar la piedra filosofal, etcétera”, detalló Hureau.

Los arquetipos que resultaron de este análisis responden a la figura del ‘aventurero’, quien sale en busca de oro; del ‘ladrón’, que lo roba; del ‘ahorrador’, que lo acumula; de los ‘marginales’, que carecen de él, del ‘milmillonario’, que lo amasa, del ‘apostador’ o ‘jugador’, que lo obtiene súbitamente; del ‘falsificador’, que lo obtiene mediante el embuste; y del ‘alquimista’, que lo crea.

“Es algo que encontramos en toda la historia de los cómics y es cierto que, si echáramos un vistazo a los cómics de ‘Mortadelo y Filemón’, por ejemplo, encontraríamos una cantidad enorme de tópicos en torno al dinero”, apuntó en referencia a las historietas de Francisco Ibáñez.

Además, la exposición cuenta con un dibujo dedicado para cada uno de estos perfiles: ocho diseños originales de artistas de gran presencia en Francia, como Coco o Catherine Meurisse, con estampas como un Obélix cargando una geoda en lugar de un menhir.

“¿Sueñan los robots con criptomonedas?”

Las salas de la exposición no solo cuentan con planchas de historietas y ejemplares de cómics clásicos, sino también con diferentes espacios llenos de objetos que, de una forma u otra, remiten a historias y personajes del noveno arte.

Entre ellos, cabe destacar una pequeña sala con una réplica a tamaño real del personaje ‘Mikki’ -del dibujante francés nominado al Óscar Ugo Bienvenu-, un robot negro y dorado que, sentado en la oscuridad, contempla un montón de monedas.

“¿Sueñan los robots con criptomonedas?”, pregunta un pequeño cartel junto a la entrada de la sala.

También destaca una parodia del juego de mesa ‘Monopoly’ en el suelo de una de las salas, titulado ‘Fricpoly’ o ‘Pastapoly’, en francés, que caricaturiza a diferentes magnates y figuras de renombre, como al presidente estadounidense, Donald Trump, que se encuentra en la casilla de pago de impuestos, o al expresidente francés Nicolas Sarkozy, en la sección ‘solo visitas’ de la casilla de la cárcel.

A esto, cabe añadir un espacio de lectura de cómics, secciones interactivas y la proyección de extractos de películas animadas, como el clásico japonés de Hayao Myazaki ‘El castillo de Cagliostro’ (1979).

“Se trata de una exposición que hemos querido que sea a la vez muy accesible y muy especializada; es decir, que los aficionados al cómic se sentirán realmente en su elemento (...), pero todos los públicos podrán disfrutar de ella, especialmente los más jóvenes, que encontrarán algunas de sus lecturas favoritas, como ‘Los Pitufos’ o ‘Astérix’”, indicó Hureau.

‘CLING !’ estará abierta al público en la Casa de la Moneda hasta el 6 de septiembre y podrá visitarse mediante varias actividades para todas las edades, como una guía para descubrir a qué personaje se parece más el espectador o un taller de dibujo de cómics.