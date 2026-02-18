“Unx no sabe...” lleva a escena a la IA generativa y actores para interactuar con ideas y conceptos

Teatro. Una escen ade la obra “Unx no sabe con certeza cuál es la brizna que rompe la espalda de un camello”. (ANAMOUR FILMS/ANAMOUR FILMS)

A la par que se presentan al público, la IA generativa toma parte en tiempo real: los actores son prompters y la pantalla es un collage de ideas y conceptos sobre aquello que lleva a las personas al límite.

“Unx no sabe con certeza cuál es la brizna que rompe la espalda de un camello” se presentará en el Teatro El Milagro, a partir del 19 y hasta el 22 de febrero.

La propuesta de montaje creada por Mariana García Franco y Vera Rivas plantea un territorio de encuentro entre teoría crítica, experiencia personal y práctica escénica. Se anuncia como un ensayo escénico y se vive como una especie de conferencia performática, en la que los intérpretes recurren poco a la actuación, acotada a una conducción de evento que se siente natural y que utiliza mucho de la experiencia cotidiana de un habitante citadino.

Tres personas en escena, una pantalla, una mesita, un sofá, una mesa y un par de sillas, son todo lo que se necesita para ejecutar la proyección y generación de imágenes con herramientas de inteligencia artificial simultáneo al desarrollo de las reflexiones en voz alta de Vera Rivas, Mariana García Franco y César René Pérez.

El título, “unx no sabe con certeza cuál es la brizna que rompe la espalda de un camello” es una alusión a la cantidad de símbolos, historias y prejuicios que se apilan sobre las personas hasta que las quiebran. Para abordar esta idea, el enfoque escénico es interdisciplinario, integra tecnología, pensamiento crítico e investigación, poética corporal.

Se trata de un proyecto de Mierda Bonita Producciones, Colectiva Otro Suelo y LCN Escena en colaboración con Arte Obrera, en colaboración con un equipo interdisciplinario de creadorxs escénicxs, se ha realizado gracias al apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) – Programa Creadores Escénicos 2025, otorgado a Vera Rivas.

De acuerdo con la reseña oficial que emitió el Centro Cultural de España en México, sede anterior de esta propuesta, el planteamiento busca abrir un espacio de resistencia en medio del flujo constante de imágenes que consumimos y discursos dominantes que nos constituyen, para insistir en la experiencia de la individualidad del cuerpo de cada persona.

Las funciones en el Teatro El Milagro, a partir del 19 y hasta el 22 de febrero serán los jueves y viernes a las 8pm; sábado a las 7pm; y domingo a las 6pm. Los boletos están disponibles en Taquilla o Boletopolis, con un costo de $300 (entrada general); $150 (maestros y vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc); $100 (estudiantes en general e INAPAM)