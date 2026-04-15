“Leyendas de la Lucha Libre” reúne 90 años de historias en el cuadrilátero

Serie. La colección de libros sobre la lucha libre mexicana.

En compañía de los luchadores Atlantis, Felino y Marcela, la editorial RBA, en colaboración con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), presentó “Leyendas de la Lucha Libre”: colección documental que rescata la memoria de las luchas como patrimonio cultural.

Bajo la guía de Christian Cymet, especialista en lucha libre mexicana y considerado el mayor coleccionista de máscaras de luchadores, cada publicación de la colección pretende sumergir a los lectores en una travesía a través de distintas épocas, para conocer más de 90 años de héroes del ring.

Las páginas combinan relatos, secretos y fotografías de duelos que no fueron capturados en video. Incluye encuentros como el legendario enfrentamiento entre Santo y Black Shadow en 1952, hasta batallas icónicas como Atlantis vs. Villano III y Rayo de Jalisco Jr. vs. Cien Caras.

“Tuve la fortuna de conocer a la editorial RBA de España, gracias a mi amigo Diego, que me platicaba que había un proyecto de hacer biografías de luchadores, entonces creo que por ser un apasionado, amante y respetuoso de la lucha libre, me interesé”, relató Christian Cymet, curador de estas publicaciones.

Durante la presentación de la colección, con medios de comunicación nacionales, el curador relató que al platicar con el equipo editorial, “llegamos la conclusión de lo que teníamos que hacer, no eran unos libros biográficos, sino más bien darle un reconocimiento a todas estas luchas de apuestas, a todas estas rivalidades, a todos estos promotores que se animaron a hacer este tipo de luchas” y fue así como “quedó este proyecto”.

En total, se seleccionaron 60 luchas, aunque el aficionado y especialista concede que por supuesto “hay muchas más”.

“El planteamiento fue ir escogiendo por décadas. Por ejemplo, en la década de los 80s, creo que una lucha muy importante es la de Black Shadow contra El Santo. Por ahí hay muchos videos, hay mucha rumorología de qué pasó con la máscara de Black … y en el libro lo van a saber. En el libro se van a enterar realmente qué pasó”, detalla

Christian Cymet recuerds que muchas luchas emblemáticas estuvieron envueltas en conflictos o “bloqueos en esa época, como la de Brazos- Villanos. ¿Por qué los bloquearon?”

Asimismo, Christian Cymet añadió que la intención de esta colección es “darle valor a los luchadores, a los empresarios, a los fotógrafos”.

“Ha sido de verdad bien difícil conseguir imágenes. Todo el mundo pensará y dirá, ”La lucha del Rayo contra 100 caras”, pues es para todos los sabidos, y hay que buscar una foto. Es muy difícil conseguirlas, ni en las revistas de esa época, ni con los fotógrafos. Muchos archivos están perdidos, muchos fotógrafos nadie sabe qué pasó con él”, continuó.

Las Leyendas de la Lucha Libre que estuvieron presentes en el lanzamiento, concordaron que éstos libros se convertirán en un acervo invaluable para mantener viva a la lucha libre mexicana.

Asimismo, desde su experiencia, Marcela agradeció a las mujeres que la precedieron y aseguró que son ellas las verdaderas leyendas de la Lucha Libre mexicana, pues abrieron las puertas a ella y todas las que sigan.

“Gracias a toda la afición que siempre ha apoyado la lucha femenina y agradezco también a las pioneras, porque gracias a ellas se abrió este paso para nosotras y nosotras seguimos dando el ejemplo para las nuevas generaciones”, expresó.

El luchador Felino, quien otrora fuera el más rápido de toda la baraja luchística se sintió orgulloso y satisfecho con la trayectoria y pasar a ser parte de la colección “Leyendas de la Lucha Libre” porque significa que “pasado el tiempo ya la gente te tome como una leyenda y no porque yo lo haya decidido, sino porque el departamento de programación la gente así lo expresó, así lo solicitó”.

Por su parte, el luchador Atlantis, quien fue elegido como protagonista de varios tomos, compartió que su amor por la lucha libre es incansable”.

Para él, para ser digno de ser recordado se requiere tener disciplina en la vida diaria, durante años.

“Mantenerse 43 años en el top 10 es mucha disciplina y mucho amor, porque es un deporte de alto rendimiento. No es algo que entrene un año y luego me acueste a ver revistas o películas. Yo de lunes a sábado voy al gimnasio, todos los días, llueve y truene o ande con gripe, siempre estoy en el gimnasio”, aseguró.

HOMENAJE

“Leyendas de la lucha libre” rinde tributo a figuras inmortales como Mil Máscaras, Perro Aguayo, Huracán Ramírez, Cavernario Galindo, Konnan y muchos más.

El primer libro de la colección está dedicado a la lucha entre Místico y Black Warrior (2006), y se puede conseguir a un precio de $69 pesos. La segunda entrega, centrada en el duelo Rayo de Jalisco Jr. vs. Cien Caras, estará disponible en $219.90. El resto de la colección mantendrá una periodicidad catorcenal, en puntos de venta como puestos de periódicos.

En total, habrá 34,000 ejemplares por cada tomo y el equipo informa que al sumar las primeras 5 ediciones que ya están impresas son 170,000 ejemplares al momento. “El resto se ajustarán dependiendo de las ventas”.

Para “asegurarse que los coleccionistas no pierdan ningún ejemplar”, la editorial RBA presenta el programa “Fascículo Garantizado”: a partir del número 5, los interesados podrán solicitar a su voceador de confianza el alta en este programa sin costo adicional, asegurando la reserva y entrega puntual de cada número.

“Tras 35 años liderando el mercado de coleccionables en 13 idiomas, presentamos una obra que combina nuestra experiencia en contenidos de alta calidad con el vibrante legado del pancracio: ‘Leyendas de la Lucha Libre’ es el resultado de un enfoque que une el rigor histórico con el corazón de la cultura mexicana, diseñado para cautivar tanto al coleccionista experto como a las nuevas generaciones”, comentó Adolfo Rodríguez, Director General de RBA México a través de un comunicado de prensa.

Con esta colección, RBA y el CMLL invitan a todos los aficionados a “subir al cuadrilátero” y preservar la memoria de los momentos más memorables de nuestra gran pasión y orgullo nacional.

Para más información, visita RBAmexico.com.mx así como sus redes sociales en @rba_méxico.