UNAM presenta “Nadie es ilegal: mexicanas en Chicago”, una antología que reúne voces de mujeres migrantes

Literatura UNAM, en coedición con la UNAM-Chicago, presenta Nadie es ilegal. Mexicanas en Chicago, un testimonio colectivo sobre la migración y la identidad. El libro, perteneciente a la Colección Taller #2 Serie Narrar lo propio, es el resultado de un esfuerzo colaborativo para visibilizar las voces de mujeres mexicanas en Estados Unidos. Esta publicación funciona como una cartografía afectiva que cruza fronteras geográficas, lingüísticas y emocionales, ofreciendo una visión literaria que enriquece la comprensión de la experiencia migratoria contemporánea.

La obra contiene 12 textos autobiográficos y narrativos donde la migración se entrelaza con temas como la maternidad, la identidad y la búsqueda de justicia social. Entre sus páginas, las autoras reflexionan sobre la complejidad de gestionar la salud, el empleo y la educación en una lengua ajena, compartiendo vivencias que van desde el desafío de criar a una hija con discapacidad en suelo extranjero hasta la lucha por obtener un título universitario bajo condiciones migratorias inciertas. La diversidad de estas voces permite a los lectores acercarse a la raíz de la diáspora, explorando qué ocurre cuando se llega a un país sin dominar la lengua o cómo se fundan nuevos espacios de pertenencia lejos de la familia de origen.

Esta antología surgió del taller literario Narrar lo propio, impartido por la escritora mexicana Sylvia Aguilar Zéleny. La lista de colaboradoras incluye a Claudia Castillo, Gabriela Lavalle, Susana Salgado Ortiz, María de la Luz Márquez Antonio, Heather Ana Hathaway Miranda y Rocío Edith Santos Aparicio. Asimismo, participan con sus textos Carolina A. Herrera, Edna Jackeline Vázquez Núñez, Lucía Mier y Terán Romero, Adriana Peguero Ceja, Juana Santiago y María Trinidad González. Juntas, transforman recuerdos y heridas en relatos que cruzan territorios y lenguas para reinventar el yo en un mapa compartido.

Sobre el sentido de este proyecto, la compiladora Sylvia Aguilar Zéleny declara: “Si bien es cierto que la riqueza de un taller es la variedad de experiencias reunidas en un aula, creo que en este segundo taller de Narrar lo propio, la clave fue la similitud entre las participantes. Y no me refiero solo al hecho de que esta vez todas eran mujeres, mucho menos a que sus vidas se parecieran, sino al hecho de que para todas la migración las atravesaba en tres puntos: afectos, lengua y familia; de tal modo que en esta ocasión fue sobre todo importante ver la escritura como un espacio para acompañarse a sí mismas y a las otras, un lugar para ponerle palabras al camino andado. No solo eso, nuestras reuniones se volvieron el lugar para construir una comunidad”.

Respecto al impacto de las historias reunidas, Aguilar Zéleny añade: “Gestionar salud, empleo, educación en otro idioma son algunos de los temas sobre los que reflexionan nuestras autoras, acercándonos a las entrañas de la experiencia migrante. Las autoras nos comparten esto y más y nos recuerdan que están lejos, pero que también son México”.

El libro puede descargarse gratuitamente en literatura.unam.mx/nadie-es-ilegal-mexicanas-en-chicago

Presentación en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

La antología se presentará en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el próximo jueves 26 de febrero de 2026. El evento se llevará a cabo a las 17:00 h en el Salón El Caballito del Palacio de Minería, ubicado en Tacuba 5, Centro Histórico de la Ciudad de México. La mesa contará con la participación de Laura Vázquez Maggio y Diana Tamara Martínez Ruiz como presentadoras; la moderación estará a cargo de Julia Santibáñez, Directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM.