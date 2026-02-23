Revolución Creativa en la UNAM; Programa AVE convierte Preparatorias para Enseñar Arte y Pensamiento Crítico

Arte El proyecto AVE se realizará los meses de mayo y junio de 2026. (UNAM)

Al permitir que los jóvenes desarrollen habilidades de enunciación y pensamiento crítico, la UNAM forma ciudadanos más empáticos, señala David Miranda — Para transformar la Educación Media Superior (EMS) a través del arte contemporáneo y la vinculación directa, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en marcha una iniciativa inédita.

Bajo la coordinación del curador y artista David Miranda, fue iniciado el programa Arte, Vinculación y Experimentación (AVE), que surgió como un” modelo nómada que busca llevar la práctica artística a los planteles escolares”.

Esta iniciativa, resultado del trabajo conjunto de la Dirección General de Artes Visuales (DGAV) de la UNAM, con la Secretaría de Difusion Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), fomenta que los estudiantes dejen de ser meros espectadores para convertirse en creadores activos de vanguardia.

David Miranda afirmó que “la práctica artística, desvinculada del simple consumo espectacular, es un motor capaz de generar cambios profundos en la formación de la sociedad civil contemporánea.

“Al permitir que los jóvenes desarrollen habilidades de enunciación y pensamiento crítico, la UNAM está formando ciudadanos más empáticos, capaces de dialogar y proponer nuevas narrativas para el futuro”.

Pensar-Haciendo, eje de Transformación Académica

El programa no se limita a la enseñanza de técnicas tradicionales, sino que propone un viaje de experimentación donde el "pensar-haciendo es el eje central de toda la formación pedagógica”, manifestó.

Añadió que en un mundo saturado por la inmediatez de las redes sociales y la figura de los influencers, el AVE ofrece a los jóvenes una plataforma de expresión competitiva y profunda.

David Miranda explicó que “la intención no es competir con los contenidos que los jóvenes consumen, sino complementar su formación mediante experiencias colaborativas dentro de sus propios espacios cotidianos”.

Dijo que el esfuerzo de la UNAM es utilizar el arte como una herramienta para revolucionar el pensamiento crítico y fortalecer la identidad de los estudiantes en una etapa vocacional.

El especialista reveló al reportero que para lograr este impacto, el programa diseñó la Unidad de Producción Móvil, el “PodcastMóvil”, un camión equipado con una cabina de grabación profesional que recorrerá todos los planteles escolares.

Explicó que a través del programa “Interacciones”, el dispositivo itinerante permite a los alumnos aprender a producir sus propios guiones y contenidos de podcast y rap basados en su realidad social y escolar.

Bajo el lema de "Aprender Haciendo“, la unidad móvil se convierte en un laboratorio de comunicacióndonde los jóvenes exploran la sonoridad, la música y el diálogo como formas de arte.

Afirmó que la iniciativa permite que los estudiantes entrevisten a sus pares, compartan historias de terror o presenten sus propios proyectos musicales, que le da un sentido profesional a su necesidad de expresión.

Autoexpresión, Derecho Humano Esencial

Programa AVE UNAM El programa AVE entiende la autoexpresión como un derecho humano esencial, para que cada alumno exprese se pensar y sentir. (UNAM AVE)

Miranda resaltó que esta herramienta tecnológica es fundamental para que las comunidades juvenilesreflexionen sobre sus propias problemáticas y resignifiquen la convivencia dentro de las escuelas preparatorias.

“El programa AVE entiende la autoexpresión como un derecho humano esencial, permite que cada individuo pueda enunciar sus sentimientos y saberes desde un enfoque empático y afable con otros, manifestó.

Según el coordinador, fomentar la capacidad de expresión es vital para reducir los climas de violencia y generar espacios de paz y entendimiento mutuo entre los jóvenes de la UNAM.

De la Teoría a la Práctica, Éxito en Preparatorias

La primera etapa de este singular e innovador proyecto rindió sus primeros frutos a través de un programa piloto realizado en 2025 en las preparatorias número 3, 5 y 9 de la Máxima Casa de Estudios del país.

Miranda señaló que en estos planteles, artistas de renombre como Galia Eibenschutz, Ricardo Rendón y Sebastián Romo trabajaron mano a mano con los alumnos en procesos de creación participativa y colectiva.

Reveló qué Galia Eibenschutz llevó a cabo el performance "Dibujos efímeros“, una experiencia donde el cuerpo se convierte en la herramienta principal para trazar movimientos y formas en el espacio escolar.

Añadió que Ricardo Rendón implementó la "Plataforma activa“, una serie de ejercicios de improvisación sonora que permitieron a los jóvenes construir paisajes auditivos a través de su propio movimiento físico.

Por su parte Sebastián Romo dirigió el taller "Furia y poesía“, con el cual logró la creación de una escultura efímera de gran formato, al integrar la literatura y la plástica en un solo proyecto.

Arte, Todos los Días en Todas las Escuelas

“Estas intervenciones demuestran que el arte contemporáneo no debe estar encerrado en los museos, sino que puede habitar los patios y pasillos donde los estudiantes transitan cada día”, afirmó.

David Miranda señaló que el éxito de estas experiencias piloto permitió al AVE consolidarse como “un puente sólido entre el campo profesional de las artes y la Educación Media Superior universitaria”.

También Los Maestros

Además de los estudiantes, el programa contempla una pieza fundamental en el ecosistema educativo, los Maestros, quienes obtienen desarrollo profesional a través de una capacitación especializada con un diplomado de vanguardia.

El Diplomado en Educación Estética, realizado en colaboración con el Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación (IMASE), dota de herramientas pedagógicas a los profesores para vincular el arte con materias como matemáticas, física o historia.

Miranda pudo desarrollar esta visión gracias a su desempeño en el IMASE, conde fue coordinador del proyecto de Educación Estética en México, en colaboración con el Lincoln Center Institute de Nueva Yorkde 2003 a 2005.

El experto dijo a Crónica que esta profesionalización erradica la monotonía en el aula, con la transformación de las clases en espacios de experimentación que respondan mejor a las inquietudes naturales de las nuevas generaciones más digitalizadas.

La UNAM busca así que los Maestros asimilen el proceso creativo de los artistas para aplicarlo como una metodología de enseñanza transversal que potencie la imaginación de sus alumnos.

El programa AVE realiza un diagnóstico constante a través de consultas a la comunidad estudiantil para conocer sus gustos musicales, redes sociales preferidas y nociones actuales sobre la cultura.

Con estos datos, la Dirección General de Artes Visuales diseñó una oferta que David Miranda describe como un “traje a la medida, adaptado a los tiempos y necesidades reales de los jóvenes”.

La visión de largo plazo de la DGAV tiene rumbo pues planea que para el año 2027 el programa sea extendido a todos los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Reveló que esta expansión busca que los 140 mil estudiantes que integran el bachillerato de la UNAMtengan acceso a estas herramientas de vanguardia y formación integral en sus propios centros educativos.

“AVE no es solo un proyecto artístico, es un esfuerzo institucional por visibilizar las cosas extraordinarias y benéficas que suceden al interior de las escuelas nacionales preparatorias hoy”, expresó.

La Universidad, dijo, ha invertido recursos y talento para que la sociedad civil reconozca el potencial creativode sus juventudes y el trabajo constante de facilitadores sociales y Padres de Familia.

Programa AVE UNAM El programa AVE tiene presencia en Instagram y TikTok bajo el usuario ave.unam, una forma de comunicación solicitada por los alumnos. (AVE Instagram)

La innovación del programa también radica en su presencia digital, operando activamente en plataformas digitales que atienden las demandas de comunicación que los mismos alumnos solicitaron.

De esta forma el programa AVE tiene presencia en Instagram y TikTok bajo el usuario ave.unam.

Ecosistema Educativo que Rompe Viejos Esquemas

David Miranda afirmó que el programa también fomenta el cruce generacional, e invita artistas y docentes jubilados a compartir sus experiencias con los alumnos actuales, para crear un tejido social mucho más fuerte y solidario.

El “PodCast Móvil”, el Diplomado Docente y las Intervenciones Artísticas forman un ecosistema educativo que rompe con los esquemas tradicionales de la educación pública en nuestro país.

“Es una apuesta por la cultura de paz, donde la creatividad se convierte en el lenguaje común para resolver conflictos y expresar la identidad en un mundo cada vez más complejo”, afirmó.

Añadió que el programa AVE demuestra que cuando la institución educativa escucha a sus estudiantes, es posible crear proyectos que realmente impacten su vida académica y personal de manera positiva y duradera.

La UNAM continúa así su labor de vanguardia y demuestra que el arte y la educación son un binomio inseparable para la construcción de una juventud más libre, crítica y profundamente creativa.

Con la salida a las calles del “PodCast Móvil” y la expansión a los CCH, el horizonte educativo de México plantea nuevas posibilidades para miles de jóvenes con entusiasmo y necesidad de enseñanza y dirección.

A través de la coordinación del artista y curador David Miranda, y el respaldo de la DGAV y la Secretaría de Difusion Cultural de la ENP de la UNAM, el arte contemporáneo es consolidado como el nuevo motor del pensamiento crítico estudiantil.

Es el inicio de una revolución pedagógica para evolucionar espacios de la Universidad en lugares de creación, vinculación y, sobre todo, de experimentación humana para el arte y las humanidades.

