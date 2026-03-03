Desde hace un año que ganamos menos del salario mínimo: denuncia la coalición de sindicatos de la SCF

“Si hoy existen interrupciones en actividades administrativas o sustantivas, éstas derivan de la falta de solución oportuna a un problema que fue advertido con anticipación”, denuncia la Coalición de Sindicatos de Secretaría de Cultura (SC).

A través de un comunicado en respuesta a la tarjeta informativa que la SC emitió la mañana del 3 de marzo, los agremiados de los sindicatos nacionales de Cultura (SINAC), de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC) y de los Trabajadores de la Cultura y las Artes (SINTCA), acusan a la SC de negligencia hacia sus trabajadores.

“Exigimos que la Secretaría de Cultura asuma plenamente su responsabilidad, establezca de inmediato una ruta formal de regularización salarial con fechas definidas y garantice que ningún trabajador o trabajadora continúe percibiendo ingresos por debajo de lo que establece la ley”, manifiestan.

En la tarjeta informativa emitida por la SC, ante el cierre la sede de avenida Paseo de la Reforma 175, así como las oficinas de Arenal 40, el gobierno incita a los sindicatos involucrados en la protesta “a no cerrarse al diálogo provocando que otros derechos como el laboral, el derecho a la cultura y el derecho a la educación se vean vulnerados”.

Asimismo, la SC asegura en su comunicado que “como ya anunció la Presidenta de la República, ningún trabajador o trabajadora estará por debajo del salario mínimo. Para lograrlo, se tiene que emitir una política general de salarios que no solo contemple a un sector, sino a todos los que formamos parte de la Administración Pública Federal (APF)”.

Por ello, la coalición sindical reitera que “desde hace más dos años se ha señalado de manera puntual la distorsión salarial que hoy mantiene” y las protestas son consecuencia directa de “falta de compromiso, responsabilidad y atención oportuna”.

IN SITU

Desde hace un par de días, miembros de la coalición de sindicatos se manifiesta frente a las instalaciones de Paseo de la Reforma 175 (Colonia Cuauhtémoc) y según comentan miembros del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC) están dispuestos a continuar.

“No es la primera vez que cerramos estas instalaciones, tenemos demandas que venimos arrastrando desde principios del año pasado. Ahorita una de las principales demandas es nuestra nivelación salarial porque con los aumentos de salarios mínimos generales, nosotros como trabajadores del Estado hemos quedado rezagados, estamos por debajo del salario mínimo”, explica Ricardo Torres Magaña del Comité de Transparencia y Rendición de Resultados del SINAC

“Aparte de que es injusto, hemos tenido problemas para la jubilación ante el ISSSTE, porque no estamos registrados con un salario mínimo vigente. Esa es nuestra principal demanda, además de que requerimos la firma del sistema de salario profesional de carrera, que es un proceso de ascenso, una prestación que tenemos y no se han firmado los nuevos lineamientos”, continúa.

Señala que les dan fechas para sentarse a hablar en mayo, pero ninguna autoridad les presenta el proyecto, ni firman responsabilidades.

“La reunión que queremos ya es con la Secretaria federal de Cultura, Claudia Curiel de Icaza. No nos ha atendido”.

Por su parte, Óscar Hugo Olivares Ávila, secretario de finanzas del Sindicato Nacional de Cultura de la Secretaría de Cultura destaca que requieren incrementos reales.

“No queremos tener un salario como un funcionario de alto nivel, pero sí que nos volteen a ver y que vean que nuestras necesidades también son de tener un salario digno como trabajadores de gobierno”, expresa.

“La política salarial que viene en el mes de mayo-junio es a nivel nacional, pero ahorita necesitamos que nos resuelva la Secretaría de Cultura”, agrega.

Al cierre de esta edición no se confirmó la reunión entre los sindicatos y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

La Coalición advierte el posible cierre de otras sedes pertenecientes a la Secretaría de Cultura, en función de las respuestas que obtengan.