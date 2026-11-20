La muerte, el abandono y las distintas formas de violencia atraviesan la historia de Samuel, protagonista de Como los gatos hacen antes de morir, novela de Marín Maichen publicada por VR YA que construye, desde una atmósfera melancólica, un retrato de las relaciones familiares y afectivas que pueden convertirse en espacios de abuso.

La autora explicó que la historia surgió de una situación cotidiana: compartir una casa con personas desordenadas y tener que encargarse de limpiarla. A partir de esa experiencia imaginó a un personaje que terminara trabajando en una casona, aunque inicialmente contempló que fuera una mujer. Finalmente decidió cambiar la perspectiva y contar la historia desde un protagonista masculino.

Samuel es descrito por Maichen como alguien con personalidad de gato negro: solitario, silencioso y poco expresivo. La muerte de su madre y la falta de apoyo que enfrenta después de esa pérdida determinan buena parte de su comportamiento y de la atmósfera de la novela.

La casona donde transcurre parte de la historia también funciona como una representación de sus habitantes. Sus espacios lúgubres, los objetos antiguos y el ambiente de humedad reflejan el estado psicológico de los personajes, explicó la escritora.

Uno de los temas que atraviesa la narración es la ausencia paterna y la manera en que socialmente se justifican las conductas masculinas. Maichen señaló que buscaba abordar una realidad frecuente en México: la ausencia de los padres y la idealización de los hombres, incluso cuando sus comportamientos resultan cuestionables.

Para construir al profesor que aparece en la historia, la autora retomó la experiencia de una persona mayor que conoció y que presumía de coquetear con sus alumnas de secundaria, una conducta que le permitió incorporar a la novela una reflexión sobre el abuso de poder.

Las relaciones abusivas también aparecen en los vínculos entre los personajes jóvenes. Diana, por ejemplo, desarrolla una personalidad marcada por el abandono y los celos, al tiempo que utiliza el daño hacia los demás como una forma de protegerse de la posibilidad de ser lastimada.

En contraste, la relación de Samuel con Antoni está atravesada por la idealización y el temor a mostrarse vulnerable. La autora explicó que el protagonista encuentra en Diana una familiaridad que ya conoce, mientras que Antoni representa algo nuevo que contempla desde una perspectiva casi idealizada.

Otro de los elementos centrales es el papel del arte como refugio. A través de personajes que encuentran en la música, la pintura, la lectura o la escritura una manera de canalizar sus emociones, Maichen plantea que las actividades artísticas pueden convertirse en una herramienta para enfrentar experiencias dolorosas.

“Siempre he considerado que el arte salva a las personas, porque ayuda a que se expresen de alguna manera”, compartió.

La novela también aborda las consecuencias de la violencia sexual y la falta de acompañamiento ante estas experiencias, así como las dificultades que enfrentan quienes crecen en entornos familiares donde no encuentran apoyo. En ese sentido, la autora explicó que la historia de Dana y Diana está construida a partir de una relación en la que ambas representan aspectos opuestos de una misma personalidad.

Ambientada entre 2008 y 2011, la obra incorpora situaciones de violencia que, de acuerdo con Maichen, siguen siendo reconocibles para muchos lectores en México. Aunque Samuel es un personaje joven, la escritora recomienda la lectura para mayores de 18 años, debido a los temas que aborda y a la manera en que están desarrollados.

La muerte, presente desde las primeras páginas, también determina el destino del protagonista. Maichen explicó que fue dejando señales sobre el deterioro de su salud, aunque el ambiente caótico en el que vive impide que atienda oportunamente sus síntomas. El desenlace, sin embargo, queda abierto a la interpretación de los lectores, quienes pueden decidir si Samuel logra sobrevivir o finalmente muere.

Como los gatos hacen antes de morir tuvo una primera versión en Wattpad y posteriormente fue autopublicada en Amazon. Su llegada a la publicación tradicional fue impulsada por los propios lectores, quienes solicitaron tener la historia en formato físico. Para esta nueva edición, Maichen reescribió y modificó distintos aspectos, incorporó capítulos y trabajó en una versión que conserva la esencia de la historia, pero refleja también su evolución como escritora.

La autora adelantó que estará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el 5 de diciembre a las 13:00 horas, donde firmará sus dos libros publicados con VR YA en el stand de la editorial.

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