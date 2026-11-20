Muestra. "Cargando un trinco", una de las obras que se exhibirán.

La exposición “Enrique Gottdiener (1909-1986). Expresión y sentimiento” ofrece una mirada sobre la producción del artista austrohúngaro que “retrató” a los mayas del siglo XX través de su trabajo escultórico.

Aproximadamente 123 piezas de escultura, tallado, joyería y muebles se distribuyen en las 3 unidades del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

“Estas piezas estaban en su taller en Mérida. Cuando él muere, se quedaron en Mérida muchos años y en un momento unas de las hijas se las traen aquí a México y las guardan en casa de una de mis tías...“, señala Isaura González Gottdiener, nieta del artista.“La obra siempre estuvo allí, nada más que estaba bajo la custodia de mis tías”, elabora.

Relata que en la pandemia, por motivos familiares, tuvo que trasladar gran parte de la obra original de su abuelo, que es herencia familiar.

“Este proyecto ha sido desde sacar las esculturas de las cajas en las que estaban guardadas e ir reorganizando en casa de mi madre esta colección, que mis tías habían levantado un inventario después de que él murió, hace 40 años”.Isaura considera que la familia tiene un total de entre 400 y 500 piezas y espera que esta exposición sea ocasión para crear un primer catálogo del artista.

“Aspiramos a tener el catálogo de esta exposición y desde luego que, en su momento, sería maravilloso poder contar con el catálogo de todo. Ahorita nuestra aspiración y nuestro sueño es tener el catálogo de esta exposición”, expresa.Entre los aspectos que destaca de su abuelo -“un abuelazo”- Isaura González Gottdiener subraya el compromiso social, su carácter formador y su calidez humana. Asegura que fue amigo de Alfredo Zalce, Luis Nishizawa, Raúl Anguiano, Juan de la Cabada, entre otras personalidades del arte y cultura.

“Sus propios amigos, en Mérida, ya en su etapa la última, le decían el abuelo Gottdiener, ‘vamos al taller del abuelo’ y eso habla de que era alguien muy querido, con un sentido humano muy grande”, comenta.Asimismo, informa que la formación artística de Enrique Gottdiener fue en Europa, particularmente en Budapest y Viena, pero luego se integró a la vida cultural mexicana y fue miembro de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), profesor de las Misiones Culturales de la Secretaría de Educación Pública, quien radicó por más de 4 décadas en Mérida, Yucatán.

Muestra. Otra delas obras de la muestra.

El recorrido comienza con “El pueblo maya. Una mirada antropológica”, continúa con “Retrato y materialidad”, luego está “Presencia urbana y memoria escultórica en Mérida” y concluye con “Diseño y artes aplicadas. La expansión del sentido creativo”.

La nieta de Enrique Gottdiener recuerda una cita del artista que acompaña la muestra: “Trato de rescatar los valores culturales de una raza, de una etnia, de este maravilloso pueblo que es El Mayo. Pueblo bueno, pacífico, humano, pueblo de artistas exquisitos y delicados, cuyas manifestaciones culturales no son nunca una invitación a matar. Hay que resucitar los valores de esta raza. Ese humanismo merece nuestro apoyo. Con mis esculturas pretendo emocionar a la gente para que se percate del valor que encierra el respeto a la vida”.

La exposición se articula en cuatro núcleos: “El pueblo maya. Una mirada antropológica”, “Retrato y materialidad”, “Presencia urbana y memoria escultórica en Mérida” y “Diseño y artes aplicadas. La expansión del sentido creativo”.

Estos apartados exploran su acercamiento antropológico, su cosmovisión y la representación de la vida cotidiana de la cultura maya; su trabajo como retratista, en el que destaca el diálogo entre la expresividad de los personajes y las cualidades naturales de la madera; su contribución a la memoria histórica y al paisaje urbano de Mérida mediante la escultura pública; y, finalmente, su incursión en las artes aplicadas, como ebanista y joyero.

En conjunto, estos núcleos revelan la diversidad de intereses, técnicas y materiales que construyeron su trayectoria, así como su tránsito entre la identidad cultural, la memoria colectiva y la experimentación artística.

VALORAR LA ESCULTURA

La investigadora y cocuradora María Estela Duarte Sánchez informa que esta exposición se inscribe en el Programa de revisión escultórica del arte moderno en México, iniciado en 2003.“No es un proyecto de exposición, ha sido un programa de estudio donde generosamente los directores de que han pasado en este siglo XXI, todos han tenido la convicción de continuar con la revisión que ya finalmente forma un corpus importante”, explica.

Hasta la fecha este programa ha desarrollado 13 proyectos artísticos, a los que se suma esta muestra sobre el austrohúngaro Enrique Gottdiener, llegado a México en la década de 1920.“La escultura es una cosa bellísima y no todos los proyectos abordan la escultura, más bien son pocos.

Los resultados que hemos tenido son de admiración, de gusto del público, de ver nuevas expresiones artísticas”, invita.“Enrique Gottdiener (1909-1986). Expresión y sentimiento” se puede visitar a partir de este sábado 21 de noviembre a las 12h y hasta marzo de 2027 en el Museo Casa Diego Rivera y Frida Kahlo (Altavista, Col San Ángel Inn, CDMX) de 10 am a 5:30 pm.Para más información visita las redes sociales de @museoestudiodiegorivera de CasaEstudioDRyFK @casaestudioDR