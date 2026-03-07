Escribo libro sobre mi madre y que a la vez es sobre mujeres: Elena Poniatowska

Entrevista Elena Poniatowska Amor mandó un mensaje a las escritoras para que “sigan, trabajen, crean en sí mismas, no lo vayan a dejar, tienen muchísimo que decir”. (Tomás Chávez)

En el marco de la inauguración de la 5ta Feria Internacional del Libro en Coyoacán (FILCO), la escritora Elena Poniatowska Amor mandó un mensaje a las escritoras para que “sigan, trabajen, crean en sí mismas, no lo vayan a dejar, tienen muchísimo que decir”.

“Todavía hay grandes zonas en México y en nosotras mismas sin explorar, que no hemos descubierto”, agregó.

Durante un breve encuentro con los medios, en el primer día de la Feria en la que participa, Elena Poniatowska declaró sentirse bien de salud y señaló que continúa con su trabajo periodístico, además de un proyecto de libro sobre su mamá que es a la vez “un libro sobre las mujeres, pero voy despacito, con la vejez todo lo haces despacito”.

Se reconoció como feminista, “claro”, y expresó su admiración por las feministas mexicanas, con las que se siente “muy ligada siempre”.

“Me preocupa que las mujeres puedan llegar a puestos importantes y no se les margine. Me preocupa que a pesar de tantos aditamentos y tecnologías nuevas para hacer las labores de la casa, todavía la escoba y el recogedor -como decía Cri-Cri- son sus compañeros… y me preocupa que sepan lo que es la soledad”, expresó ante un corro integrado principalmente por mujeres periodistas.

Respecto de las dificultades que ella misma afrontó al comenzar como periodista, Elena Poniatowska reconoció que fue muy privilegiada.

“Yo tuve a Magdalena Castillo que me ayudó con mi hijo, lo cuidó y fue una fuerza en mi casa y en mi vida, tuve ayudas de mucha gente y de otras periodistas, que sí tenemos la capacidad de ser amigas y ayudarnos, yo eso lo he sentido mucho”.

Entre las amigas que recuerda haber tenido, nombró a Ana Cecilia Treviño, Ana Salado Álvarez, Maruxa Vilalta y Elvira Vargas, “que era muy brava”.