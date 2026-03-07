La Colección Gelman y los Zambrano

Argenetic El MAM; Izquierdo y Siqueiros, Paalen, Covarrubias y gráfica de Kahlo en Sotheby’s 2024. Cantinflas y los Gelman, Museo Muros (: Sotheby’s, Eduardo Egea, MAM e Internet)

La Colección de Jacques (1909-86) y Natasha Gelman (1911-98), tuvo en el curador Robert Littman un ambivalente albacea y heredero de las cerca de 95 piezas reunidas por los Gelman, acervo que “Bob” hizo crecer con la Fundación Vergel a cerca de 300 obras y cumplió el testamento de Natasha Gelman: La colección no debe salir de México, que no se divida y se exhiba en un recinto privado como el Centro Cultural Muros en Cuernavaca (2004-08); pero Littman arriesgó estas condiciones al vender el acervo a la Familia Zambrano en 2023, quienes la van a sacar 5 años a España nombrándola Colección Gelman Santander y ser gestionada por este banco. (Ver Revista Fortuna, Erika Ramírez, (Nov15 y Dic15,2008) y Gato Pardo, Judith Amador Tello, May12,2025).

Lorenzo Zambrano (1944-2014) después de 6 meses de haber fallecido el 12 de mayo, sus herederos subastaron 40 obras de su colección en Sotheby’s (Nov24,2014), obteniendo 17.6 millones de dólares; cómo si trataran de emular este lucro, subastaron también en Sotheby’s (Nov19,2024) más de 30 obras Gelman. Según Amador, 12 eran parte de las reunidas por los Gelman; como la pintura sí vendida, Siqueiros por Siqueiros, 1930, y Caballos en el Circo, 1940, de Maria Izquierdo, pieza que El Estado Mexicano logró impedir su venta, ambas declaradas Monumento Artístico. Piezas de los Gelman no vendidas en esta subasta siguen en venta, como Miguel Covarrubias, Xochimilco, 1929, y Wolfgang Paalen, From Painter’s Log-Book, 1948, ambas ofrecidas por la Galería Enrique Guerrero en Zona Maco 2026.

Ante el desinterés histórico del Estado Mexicano por crear programas para adquirir arte para sus museos y sin mecanismos fiscales atractivos para particulares, la declaratoria de Monumento Artístico se convierte en parálisis legal por “apartado eterno” a favor del Gobierno, que permite vender en privado la obra declarada, pero no sacarla permanentemente de México. Si el Estado Mexicano invirtiera sistemáticamente en arte, no sólo sería innecesario asfixiarlo como Monumento Artístico, sino que obtendría ganancias y evitaría que particulares como los Zambrano saquen a voluntad del país colecciones como la Gelman, alteren su nombre, la alquilen o vendan parte de ella.

