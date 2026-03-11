Presentan avances en rehabilitación del Centro Cultural de SOGEM; “el Diplomado podría volver”: Ajenjo

Escuela Los participantes en la conferencia de prensa sobre el estado de la SOGEM.

En el Centro Cultural de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) “se ha rehabilitado toda la parte estructural, que de tantos años tenía ya mucho deterioro, esta administración ha puesto en marcha el rescate”, según informó Pedro Trejo González, Director Adjunto de la Rama de Teatro y asesor jurídico de la SOGEM.

Durante un encuentro con medios de comunicación, para informar sobre las actividades y estado actual de la SOGEM, en el marco de su 50 aniversario, Pedro Trejo indicó que “se está trabajando en la reapertura de la Biblioteca y se acaba de rehabilitar también el espacio del Teatro Enrique Elizalde: se cambió toda la iluminación, centros de carga”.

El Centro Cultural ubicado en el #122, Héroes del 47 y cerrada Eleuterio Méndez, en Coyoacán (CDMX), donde a principios del siglo XX tuvo su casa el poeta José Juan Tablada, también cuenta con el Foro Rodolfo Usigli, la sala Víctor Hugo Rincón Banda -espacio alternativo-, varios salones utilizados para clases y talleres, y la escuela de cine Arte7.

Asimismo, la “Biblioteca Alfredo Robledo” que se integra por 6,000 ejemplares será inaugurada en el mes de abril dentro de los festejos de aniversario.

“La Biblioteca era un espacio que ocupaba la Escuela de Escritores, a la que tenían acceso socios y alumnos. En algún momento se convirtió en un espacio para archivar, aparte de libros, otras cosas, entonces se fue perdiendo el acceso y afluencia de gente. Estará abierta, estamos muy avanzados, ya el maestro [ Manuel Rodríguez Ajenjo] presentará todo en la fiesta de 50 años”, añadió Pedro Trejo.

Además la Sociedad conserva 8,000 libretos de teatro de autores nacionales desde principios del siglo XX hasta nuestros días; así como todos los guiones de cine filmados, escritos y registrados por sus socios y socias, que actualmente son aproximadamente 1,300 personas.

“Tenemos copia de todo lo que está registrado en Indautor”, participó el presidente de la SOGEM, Manuel Rodríguez Ajenjo y concedió que en el futuro digitalizarán dichos acervos: “está catalogado, sí hay planes para hacerlo digital, no está entre las prioridades”.

QUEDÓ EN PAUSA

“La transformamos, de ser una escuela que daba un poquitito de periodismo, un poquitito de guionismo, un poquitito de dramaturgia, un poquitito de guión … hicimos los cursos dedicados a una sola materia, por ejemplo a la telenovela, pero en tres módulos, al terminar realmente saben hacer una. La Escuela de Escritores no se cerró, no sé por qué después de año y medio de que se transformó, viene ahora el tema de cerrarlo”, declaró Manuel Rodríguez Ajenjo.

Para responder a las preocupaciones y tristezas expresadas por la comunidad de exalumnos, docentes y directivos en redes sociales, por el cese del Diplomado de Escritura Creativa, que consolidó a la Escuela de Escritores de la SOGEM como una fuente de plumas prolíficas, el presidente de la SOGEM concedió que ya no hay plantillas de profesores, ni programas educativos semestrales o anuales.

“Hubo muchas cuestiones de maestros que parecían trabajadores de la SOGEM”, expresó y reiteró la invitación abierta a proponer cursos bajo esta nueva modalidad.

“Lo cual no quiere decir que no volvamos en un momento oportuno, si alguien trae un buen plan, con un buen cuerpo de maestros reconocidos como los que tuvimos”, añadió Manuel Rodríguez Ajenjo.

En cuanto a las anteriores declaraciones que hizo sobre un “déficit” de dinero en ejercicios anteriores, el presidente de la SOGEM no hizo aclaraciones, pero aseguró que actualmente “no perdemos un quinto, en ningún curso. Siempre hay una cuota de recuperación y con eso, ahora lo que gastábamos en la Escuela se dedicó a partir de enero de este año al seguro social para trabajadores”.

“Somos una sociedad de gestión colectiva, desde ahí no podemos tener una escuela como tal. Es un centro de capacitación. Lo que busca esta nueva administración es hacer un gremio y en realidad no sabemos cuál es la inconformidad, es algo loable dar capacitación accesible”, declaró Pedro Trejo.

De acuerdo con el Director Adjunto de la Rama de Teatro y asesor jurídico, en “cualquier escuela hay un diplomado fijo y talleres aislados. Ahorita se está evaluando si el Diplomado en algún momento resurja. La Escuela de SOGEM como tal nunca va a cerrar porque uno de los objetivos es dar capacitación y enseñanza a sus autores y aspirantes”.

Señaló que de momento la capacitación y esfuerzo académico continúa a través de charlas magistrales gratuitas y talleres.

“Lo que está en pausa es el modelo del Diplomado de Escritura Creativa, veremos más adelante si el consejo directivo toma la decisión de reactivarlo. También en esto de arreglar el espacio que necesitaba mejoras, es una pequeña pausa, pero la academia no se cierra ”, destacó.

En ese sentido, desde el cambio de modalidad en 2025 a la fecha, de estas capacitaciones y talleres han egresado y/o están en curso un total de 60 alumnos (oscilan entre 60 y 80 alumnos al considerar a quienes participan a distancia).

Pedro Trejo también indicó que gracias a un convenio firmado con ProCine, para trabajar en conjunto en la capacitación de jóvenes que aspiran a ser cineastas. “Este convenio interinstitucional nos parece muy pertinente”.

ACTIVIDAD SOGEM

Por otra parte, el presidente del Consejo Directivo de la SOGEM, Manuel Rodríguez Ajenjo comentó que en Guadalajara hay una Escuela que sí trabaja con el programa original del Diplomado de Escritura Creativa, donde están inscritos 108 alumnos.

“Es autónoma con plan de estudios supervisado por SOGEM y tenemos relación con ella, no es una copia una de la otra. Se ha dado bien y no le cuesta a SOGEM, tiene cierta autonomía”, detalló.

Adelantó que a través de esta Escuela de la SOGEM, bajo la dirección de Martha Cerda “nos está invitando [a la Sociedad] a que participemos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara”, adelantó Rodríguez Ajenjo.

Asimismo, la SOGEM comunicó que al iniciar el año 2026 recibieron una invitación de parte la Lic. Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura, para formar parte del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, con voz y voto.