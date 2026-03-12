Festival del Libro “Amparo Dávila” llevará literatura, arte y diálogo cultural al Centro Histórico de San Luis Potosí

Del 23 al 26 de abril, el Centro Histórico de San Luis Potosí será sede del Festival del Libro “Amparo Dávila”, un encuentro cultural independiente que reunirá literatura, artes visuales, música y proyectos editoriales en una programación que busca convertir la narrativa en un espacio de diálogo interdisciplinario y de construcción comunitaria.

Inspirado en el legado de la escritora mexicana Amparo Dávila, el festival parte de la idea de que las historias no se limitan a la palabra escrita, sino que pueden transformarse en imágenes, sonidos, reflexiones colectivas y memoria compartida. A lo largo de cuatro días, distintas sedes del Centro Histórico albergarán actividades diseñadas para activar la vida cultural de la ciudad y acercar diversas expresiones artísticas a públicos amplios.

La programación integrará presentaciones literarias, propuestas de artes visuales, espacios para editoriales independientes y actividades participativas que buscan fortalecer el acceso democrático a la cultura. El festival también apuesta por visibilizar nuevas voces y proyectos emergentes, al tiempo que establece puentes con figuras consolidadas del ámbito cultural.

Entre las actividades destacadas se encuentra la participación de la escritora española Luna Miguel, quien presentará de manera virtual su más reciente libro Incensurable el sábado 25 de abril. Esta colaboración ampliará el alcance del encuentro al conectar al público potosino con una de las voces contemporáneas de la literatura en español.

El Festival del Libro “Amparo Dávila” se plantea como un espacio híbrido —presencial y virtual— que busca consolidarse como un punto de encuentro entre pensamiento, arte y ciudadanía desde una perspectiva accesible e incluyente.

La iniciativa es impulsada por jóvenes gestores culturales y perfiles comprometidos con la participación pública. Entre ellos se encuentra Alan Imanol García, estudiante de Derecho, columnista y activista social, cuya trayectoria combina análisis jurídico, participación cívica y liderazgo juvenil. Ha colaborado en medios digitales como Antena San Luis y participado en proyectos de incidencia social y ambiental.

La dirección del festival también cuenta con la participación de Maya Ortega, gestora cultural, escritora y abogada, quien ha impulsado iniciativas que integran narrativa, pensamiento crítico y gestión cultural independiente, con el objetivo de abrir espacios para nuevas voces dentro del panorama cultural.

En conjunto, las y los organizadores apuestan por un proyecto donde la literatura y el arte funcionen como herramientas de encuentro, reflexión y construcción de comunidad.