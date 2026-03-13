Jacarandas, feminismo y nuevas lecturas: una selección de libros escritos por mujeres para este marzo

Con la llegada de marzo y el florecimiento de las jacarandas, también surgen invitaciones a ampliar las lecturas escritas por mujeres y, en particular, por autoras que abordan el feminismo desde distintas perspectivas. Aunque esta recomendación suele intensificarse durante este mes, especialistas y lectoras coinciden en que se trata de un ejercicio que debería mantenerse durante todo el año.

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En ese contexto, diversas editoriales presentan una selección de novedades literarias que exploran experiencias femeninas, reflexiones sobre el cuerpo, la memoria y las relaciones, así como cuestionamientos a los roles tradicionales de género.

Entre los títulos destacados se encuentra La carne es triste, de Ovidie, publicado por la editorial Altamarea. En este libro, la activista feminista francesa —quien también fue actriz porno— relata las razones que la llevaron a iniciar una huelga sexual tras años de reflexionar sobre sus experiencias y la relación con los hombres.

Otra de las obras es Máscaras femeninas, de Fumiko Enchi, publicada por Chai Editora. Esta nueva traducción recupera un clásico de la literatura japonesa que, desde la década de 1950, desafió el papel tradicional asignado a las mujeres al abordar temas como el deseo, el poder y la venganza.

La lista también incluye Litio, de Malén Denis (Concreto), una novela ambientada en un verano sofocante en Buenos Aires donde una joven acepta cuidar una casa y cuatro gatos mientras enfrenta una serie de recuerdos familiares que resurgen inesperadamente.

Por su parte, la cineasta y actriz canadiense Sarah Polley presenta Correr hacia el peligro (Fiordo), un libro de seis ensayos en los que revisita algunos de los episodios más complejos y traumáticos de su vida personal y profesional.

La memoria y la identidad también atraviesan El precioso ruido de un corazón, de Natalia Romero (Manos de Pan), donde la protagonista intenta reconstruir la historia de su madre a partir de fotografías encontradas que revelan quién fue antes y después de la maternidad.

En la misma línea íntima y familiar aparece ¿Por qué son tan lindos los caballos?, de Julieta Correa (Rosa Iceberg), un libro construido como un mosaico de diarios, notas y dibujos en el que una hija intenta preservar la mente de su madre mientras esta comienza a desordenarse.

Finalmente, Una dietética para la vida, de Tamara Tenenbaum y Noelia Kiako (Vinilo), reúne una correspondencia nacida de una conversación casual en un restaurante que derivó en un intercambio profundo sobre la ética, la estética y las formas de relacionarnos con la alimentación.

Así, entre narrativa, ensayo y memorias, esta selección propone explorar voces diversas que reflexionan sobre la experiencia femenina contemporánea, invitando a sumar más autoras a la lista de lecturas pendientes durante todo el año.