¿Quién es Anne Carson y cuáles son los libros para entender a la ganadora del Nobel de Literatura?

Anne Carson Premio Nobel de Literatura 2026 (EFE)

Anne Carson, autora canadiense, recibió el Premio Nobel de Literatura de 2026. La poeta y ensayista es conocida por mezclar géneros literarios y darle nueva vida a la mitología clásica.

¿Quién es Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026?

Anne Carson nació en Toronto, Canadá en 1950. Fue publicada por primera ocasión en 1986, cuando reestructuró su tesis doctoral en lo que sería Eros, el dulce-amargo. Desde entonces, ha trabajado en casi 20 libros que mezclan géneros literarios como el ensayo y la poesía. También se ha desempeñado como profesora en universidades y ha sido traductora de clásicos griegos como Sófocles, Eurípides y Esquilo. Asimismo ha colaborado con artistas visuales y directores de teatro.

Anne Carson fue distinguida por La Academia Sueca debido a “su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”. Su trabajo, de acuerdo al dictamen, explora “la intersección entre la obsesión del filólogo con las palabras y el deseo del poeta por nuevos significados”,

Carson es la segunda autora canadiense en recibir el premio, después de Alice Munro fuera premiada en 2013. Aunque Saul Bellow sería técnicamente un tercer canadiense receptor del galardón debido a que nació en el país, se le incluye en el lista de ganadores estadounidenses.

Previo a ganar el Nobel, Carson había sido receptora de otros reconocimientos prestigiosos como el Premio Princesa de Asturias, Beca Guggenheim, Premio T. S. Eliot de Poesía y Premio Nabokov, entre otros. La canadiense se convierte en la decimonovena mujer de la ciento veintitrés personas han recibido el galardón desde que se comenzó a otorgar en 1901. Se espera que en diciembre la autora de su discurso en Estocolmo.

“Es una locura”: La reacción de Carson ante ser premiada

Anne Carson recibió la noticia de haber ganado el Nobel en Islandia, país del que posee nacionalidad y donde reside intermitentemente desde hace varios años. En entrevista con Rúv, medio televisivo islandés, la autora expresó su desconcierto con la noticias. “Creo que están todos locos, es una locura”.

Reveló que cuando la secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, le dio la noticias, se le hicieron las preguntas rutinarias y ella “no tenía ninguna respuesta”.

Ante la pregunta de si el premio le ayudaría a vender más libros, la autora dijo: “Supongo que mi editor espera que sea así. No sé. Sí, lo hará. Pondrán una etiqueta a mis libros y eso ayudará”.

Sobre su enfoque en la poesía, Carson comentó que esta “es probablemente más útil que la prosa ahora, porque todo el mundo tiene prisa. Es buena porque es breve, excepto Homero. Homero no es breve”.

Bibliografía de Anne Carson: ¿Cuáles son sus obras más conocidas?

Eros, el dulce amargo (1986), el primer libro de Carson, es un ensayo crítico que discurre en el tema del deseo partiendo de la lírica griega. En él, aborda muchos de los temas que luego se manifestarían a través de su poesía y prosa.

Autobiografía de rojo (1998), por su parte, es posiblemente la obra más celebrada de Carson, la cual reinventa la Gerioneida, mito que narra el décimo trabajo de Heracles, en un contexto contemporáneo y desde la perspectiva de Gerión, donde el monstruo alado es un joven gay enamorado de Heracles. La novela lírica recibió una secuela titulada Red Doc> (2013), en la cual vemos a los personaje más maduros emprender un viaje.

La belleza del marido (2000), libro que le mereció el premio T. S. Eliot de Poesía, relata a través del verso escenas de un matrimonio en decadencia plagado de infidelidades, desilusión y un sentimiento fatalista y trágico que permea la narración.